L’ancien arbitre international de hockey Suresh Kumar Thakur est décédé à Mohali vendredi en raison de complications liées à Covid. Il avait 51 ans. Thakur avait officié dans plusieurs tournois internationaux prestigieux, dont le tournoi à quatre nations à Hambourg (Allemagne) et la Coupe Azlan Shah à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il a également officié en tant qu’arbitre dans la Ligue indienne de hockey (HIL) en 2013 et 2014.

Exprimant les condoléances de Hockey India (HI) à la famille endeuillée, le président Gyanendro Ningombam a déclaré: «Suresh Kumar Thakur était un arbitre bien connu sur le circuit international et il nous manquera cruellement sur le terrain de hockey.

«Il a officié dans de nombreuses compétitions internationales et a ajouté sa magie à chacun des matchs qu’il a arbitrés. Chez Hockey India, nous adressons nos plus sincères condoléances aux membres de la famille de Suresh et espérons qu’ils pourront traverser cette période difficile», a déclaré Ningombam.

