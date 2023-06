L’arbitre final de l’UCL examiné pour ses liens présumés avec le leader d’extrême droite

Un groupe antiraciste a appelé jeudi l’arbitre en chef de la finale de la Ligue des champions à prendre ses distances avec un politicien d’extrême droite en Pologne, et l’UEFA a déclaré qu’elle souhaitait une « clarification urgente » avant la finale de la Ligue des champions.

« Une autre annonce sera faite [Friday]après avoir examiné toutes les preuves », a déclaré l’UEFA.

Szymon Marciniak a été choisi par l’UEFA pour arbitrer le plus grand match de football de club entre Manchester City et l’Internazionale le 10 juin. Il a également géré la finale de la Coupe du monde Argentine-France pour la FIFA cette saison.

Le Le groupe Never Again à Varsovie a déclaré Marciniak « aurait promu et participé à un récent événement organisé par un leader polonais d’extrême droite Slawomir Mentzen ».

« Nous sommes choqués et consternés par l’association publique de Marciniak avec Mentzen et sa marque de politique d’extrême droite toxique », a déclaré le co-fondateur de Never Again Rafal Pankowski dans un communiqué. « C’est incompatible avec les valeurs fondamentales du fair-play telles que l’égalité et respect. »

Mentzen est un dirigeant du parti populiste Konfederacja (Confédération) qui a été accusé de promouvoir des opinions antisémites, sexistes et anti-gays.

Marciniak a été présenté comme un conférencier clé lors d’un événement annoncé comme une conférence d’affaires pour les entrepreneurs lundi à Katowice, en Pologne. Mentzen a promu l’implication de l’arbitre sur ses réseaux sociaux.

L’UEFA a déclaré dans un communiqué que « l’ensemble de la communauté du football abhorre les ‘valeurs’ promues par le groupe en question et prend ces allégations très au sérieux ».

Pankowski a déclaré que Never Again avait demandé à Marciniak « de reconnaître son erreur. S’il ne le fait pas, nous pensons que l’UEFA et la FIFA devraient en tirer les conséquences ».

Marciniak, 42 ​​ans, a arbitré les Coupes du monde 2022 et 2018 et le Championnat d’Europe 2016. Il a raté l’Euro 2020 alors qu’il se remettait d’une maladie cardiaque après une infection au COVID-19.