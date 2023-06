L’arbitre Eric Lewis n’est pas sélectionné pour participer aux finales de la NBA pendant que la ligue enquête sur les tweets

Eric Lewis n’a pas été sélectionné comme l’un des 12 arbitres qui participeront aux finales de la NBA entre les Denver Nuggets et Miami Heat, tandis que la ligue continue de chercher à savoir s’il a utilisé un compte Twitter pour se défendre et défendre d’autres officiels contre les critiques en ligne.

Lewis avait été choisi pour participer à la finale de chacune des quatre dernières saisons. Les arbitres des finales de cette année ont été annoncés par la ligue jeudi matin, environ 12 heures avant le début de la série de titres.

Après que certains tweets maintenant supprimés ont été révélés par deux utilisateurs de Twitter la semaine dernière, la ligue a ouvert une enquête pour savoir si Lewis avait violé les règles de la NBA en parlant d’officier de manière non autorisée. Il n’a pas été déterminé si Lewis utilisait le compte, qui utilise le nom « blair cuttliff ». Le compte a été brièvement désactivé la semaine dernière mais était de nouveau actif mercredi soir.

« En ce qui concerne Eric Lewis et les publications sur les réseaux sociaux, nous continuons à examiner la question et il ne participera pas à la finale », a déclaré jeudi le porte-parole de la NBA, Mike Bass.

La ligue n’a pas révélé de calendrier pour l’achèvement de son enquête pour savoir si Lewis a utilisé le compte Twitter. On ne sait pas non plus à quelle discipline de la ligue Lewis pourrait être confronté s’il enfreignait la politique en discutant ouvertement des questions d’arbitrage sans approbation.

Sur les 12 arbitres choisis pour le match Nuggets-Heat, neuf ont travaillé la série de titres la saison dernière. Scott Foster sera arbitre des finales pour la 16e année, tandis que Tony Brothers et Marc Davis ont été sélectionnés pour la 12e fois. Zach Zarba est maintenant sélectionné à 10 reprises, John Goble a été choisi pour la septième fois, David Guthrie pour la sixième fois, Josh Tiven pour la quatrième et Courtney Kirkland et James Williams sont maintenant sélectionnés à trois reprises.

De retour dans la formation des arbitres pour la finale, Ed Malloy, maintenant sélectionné huit fois, et Bill Kennedy – choisi pour la cinquième fois. La seule sélection pour la première fois cette année est Kevin Scott, qui a commencé à travailler sur les matchs de la NBA lors de la saison 2010-11.

Tyler Ford et Ben Taylor ont été désignés comme remplaçants pour la finale. Foster a arbitré 23 matchs de la finale de la NBA, suivi de Davis (18) et Brothers (15).

« Le summum pour un officiel de la NBA est de participer aux finales de la NBA », a déclaré Byron Spruell, président des opérations de basket-ball de la ligue.

Davis, Guthrie et Malloy joueront le premier match de la série jeudi soir, a indiqué la ligue. En règle générale, les 12 arbitres se mettent chacun au travail l’un des quatre premiers matchs de la série.

Outre Lewis, les autres arbitres qui ont travaillé pour les finales de 2022 mais qui ne les travaillent pas cette année sont Kane Fitzgerald – qui a quitté le travail sur le terrain après la saison dernière et a pris la relève en septembre en tant que vice-président des opérations d’arbitrage et directeur du centre de relecture de la ligue – et James Capers, qui est blessé.

Lewis a travaillé plus de 1 200 matchs, en comptant à la fois la saison régulière et les séries éliminatoires, en 19 saisons en tant qu’arbitre NBA. Il a travaillé pour la dernière fois le 16 mai, lorsque Denver a accueilli les Lakers de Los Angeles lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest. Les rapports des tweets sont sortis environ une semaine plus tard.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball

Tendance NBA Heat vs Nuggets: cotes MVP de la finale 2023, meilleurs paris, choix d’accessoires pour le match 1

Rester dans le repêchage de la NBA ou retourner à l’école ? Ces joueurs font face à un choix difficile

Le retour de Zach Edey à Purdue est une aubaine pour le basket-ball universitaire





Cotes du championnat NBA 2023: les favoris des Denver Nuggets pour remporter le titre

La star du Kentucky, Oscar Tshiebwe, reste au repêchage de la NBA 2023

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder les finales de la NBA, la télévision, le streaming, gratuitement





Suivi des entraîneurs de la NBA 2023 : actualités, rumeurs, interviews, changements de personnel

Heat vs Nuggets: prédiction des finales NBA, choix, cotes du match 1, cotes de la série, calendrier

Les débuts estivaux de Wembanyama en NBA pourraient avoir lieu à Sacramento, pas à Las Vegas