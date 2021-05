L’arbitre du WSL, Stacey Pearson, remercie la communauté du football pour son soutien à la pétition sur la FIV financée pour les couples de même sexe | Actualités du football

Stacey Pearson, l’arbitre du WSL et de la FIFA qui fait campagne aux côtés de son partenaire pour un changement de la loi sur le financement de la FIV pour les couples de même sexe, a remercié la communauté du football pour son soutien.

Plus de 33000 personnes ont jusqu’à présent signé une pétition demandant une discussion au parlement sur la disparité des seuils du NHS pour les traitements de fertilité en Angleterre par rapport à l’Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, et pour qu’une plus grande cohérence soit introduite dans le cadre d’une « loterie des codes postaux » en cours. qui existe pour les couples de même sexe et non pour les couples hétérosexuels.

Pearson et sa partenaire Danielle Beazer ont subi deux fausses couches et un autre cycle de FIV échoué ces derniers mois, les traitements coûtant des milliers de livres.

Pearson a joué au milieu de terrain pour Yeovil pendant près d’une décennie avant de passer plus tard à l’arbitrage, tandis que Beazer est un ancien défenseur de Bristol et Keynsham.

En raison de leurs expériences, leur connaissance du paysage complexe auquel sont confrontées les futures mères de couples de même sexe en Angleterre a considérablement augmenté, et leur campagne vise à aider d’autres personnes dans des scénarios similaires qui tentent de naviguer dans le système.

Parler à Sky Sports‘Hannah Wilkes sur Le salon du football féminin, Pearson dit que le soutien qui lui a été témoigné ainsi qu’à Beazer de tout le match a été particulièrement encourageant.

«J’ai été très choqué en fait de la participation immédiate», a déclaré Pearson.

«Même aujourd’hui, j’ai plus de gens qui disent que je ne savais pas combien de tentatives vous deviez avoir avant d’être considéré pour un financement sur le NHS. Cela semble un peu injuste.

« J’ai décidé d’utiliser ma plateforme de football pour essayer de faire une différence pour les autres couples de même sexe qui arrivent, car ce n’était pas un voyage facile pour nous. »

Pearson est un arbitre expérimenté de la WSL et a été ajouté à la liste internationale de la FIFA en 2020



Pearson a détaillé l’impact «dévastateur» des fausses couches du couple et la confusion causée par les règles différentes sur le traitement de la fertilité dans chacun des quatre pays d’origine dans une interview avec Sky Sports pendant la Semaine de la visibilité lesbienne en avril.

«Depuis que nous l’avons rendu public, il y a des tas d’histoires différentes que les gens nous ont racontées, sur la façon dont ils ont reçu un traitement similaire», a ajouté Pearson.

« Il y en a un que j’ai découvert d’un couple qui avait eu trois cycles ratés de FIV ou d’IUI. Ils sont allés essayer d’obtenir un financement du CCG (Clinical Commissioning Group), et ont été rejetés.

« Cependant, parce que l’une des femmes avait des problèmes de fertilité, si elle était partie seule et n’était pas partie dans un couple de même sexe, elle aurait été acceptée. Comment est-ce juste? »

Avant la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, qui débutera le 10 mai, Pearson espère encourager davantage de sportifs à discuter des défis auxquels ils sont confrontés dans la vie et inviter la communauté au sens large à montrer son soutien et à rechercher un changement positif.

«Beaucoup de gens vivent des choses en silence, des choses dont ils ne parlent pas», a déclaré Pearson.

« Nous voulons aider. Il y a quelques choses que nous aurions fait différemment, avec le recul. Nous voulons rendre les gens conscients de la situation dans son ensemble.

« Il est vraiment important que nous restions unis, quel que soit notre rôle dans le football. Nous voulons tous faire une différence dans notre communauté. »

Visitez «TwoMumsIVFJourney» – le blog de Stacey Pearson et Danielle Beazer – et accédez à leur pétition Change.org.

Sky Sports est membre de TeamPride qui soutient la campagne Rainbow Laces de Stonewall. Votre histoire d’être LGBT + ou un allié pourrait aider à faire du sport le jeu de tous. Pour en discuter davantage, veuillez nous contacter ici.