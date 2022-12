L’arbitre de la finale de la Coupe du monde dément les affirmations selon lesquelles le deuxième but de Lionel Messi aurait dû être refusé

L’Argentine a réussi à prendre le dessus sur la France dans la bataille finale pour remporter la Coupe du Monde de la FIFA pour la troisième fois. Cependant, le triomphe de l’Argentine en Coupe du monde n’a pas été exempt de controverse.

Les médias français, après la victoire finale de l’Argentine, ont affirmé que le deuxième but de Lionel Messi aurait dû être refusé car deux remplaçants étaient sur le terrain avant que le ballon ne puisse franchir la ligne de but. Plus de 200 000 fans de football ont déjà signé une pétition pour que le match final soit rejoué.

A LIRE AUSSI | ‘Certaines des images que j’ai vues… : le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA fait exploser le gardien argentin Emiliano Martinez

Maintenant, Szymon Marciniak, l’arbitre du match final de la Coupe du monde du Qatar, s’est enfin ouvert sur la question. L’arbitre polonais a catégoriquement réfuté toutes les affirmations et a maintenu sa décision. “Les Français n’ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir comment il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappe marque un but”, a souligné Marciniak tout en tenant une photo de l’infraction française lors de l’affrontement au sommet de la Coupe du monde 2022.

Marciniak avait déjà arbitré des matches des éliminatoires de la Ligue Europa, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde de l’UEFA au début des années 2010. Il a également été en charge de trois matches de l’Euro 2016 et de deux matches de la Coupe du monde de Russie 2018. Dans le football interclubs, le joueur de 41 ans a participé à la rencontre de la Super Coupe de l’UEFA 2018 entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

Pour en revenir à la Coupe du monde du Qatar, le but controversé de l’Argentine dans la bataille finale s’est produit à la 108e minute. Le gardien français Hugo Lloris a sauvé le tir de Lautaro Martinez mais Messi ne s’est pas trompé en inscrivant un rebond à bout portant.

Auparavant, le skipper argentin s’était converti avec succès pour donner une avance de 1-0 à l’Albiceleste à la 23e minute. Angel Di Maria a donné un coussin de deux buts à son équipe après que l’ailier argentin ait trouvé le fond des filets 13 minutes plus tard.

Cependant, la France a scénarisé un retour incroyable dans le match alors que Kylian Mbappe a marqué deux buts tardifs pour garder son équipe en vie dans la compétition. Le joueur de 24 ans a réussi son triplé dans le temps additionnel et l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a marqué le deuxième égaliseur pour les Bleus.

L’héroïsme de Mbappe a finalement été vain alors que l’Argentine a gagné via un bris d’égalité pour remporter son troisième titre de Coupe du monde. Messi a marqué sept buts et enregistré trois passes décisives pour remporter son deuxième Ballon d’Or de sa carrière.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici