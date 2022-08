L’arbitre assistant vidéo Mike Dean admet une erreur dans l’arrachage de cheveux raté de Marc Cucurella

Mike Dean, l’arbitre assistant vidéo (VAR) du match de Premier League entre Chelsea et Tottenham Hotspur, a déclaré jeudi qu’il avait fait le mauvais appel lorsque Cristian Romero des Spurs a tiré les cheveux de Marc Cucurella.

La faute n’a pas été donnée par l’arbitre sur le terrain Anthony Taylor et les Spurs en ont profité en marquant un égaliseur de dernière minute pour gagner un point sur un match nul 2-2 à Stamford Bridge dimanche.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a critiqué Taylor et Dean et Cucurella a déclaré qu’il était “très clair” que l’action de Romero était un carton rouge.

“Je ne pouvais pas attribuer de coup franc en tant que VAR, mais je pourrais recommander à Taylor de se rendre dans la zone d’examen des arbitres pour envisager un éventuel carton rouge”, a écrit Dean dans une colonne pour Le Courrier+. “Pendant les quelques secondes où j’ai dû observer Romero tirer les cheveux de Cucurella, je n’ai pas considéré cela comme un acte violent.

“Depuis, j’ai étudié les images, parlé à d’autres arbitres et, après réflexion, j’aurais dû demander à Taylor de rendre visite à son moniteur au bord du terrain pour jeter un coup d’œil par lui-même. L’arbitre sur le terrain a toujours le dernier mot.”