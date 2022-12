L’arbitre Angleterre-France était “confus dans sa tête”, dit un expert qui le connaît bien

L’Angleterre contre la France pourrait être un nouveau creux pour les fans des Three Lions lors des tournois majeurs. Bien sûr, Frank Lampard avait un but parfaitement bon refusé en 2010 et le carton rouge de David Beckham en 1998 était dur – mais quelle est l’excuse quand il y a VAR ?

La performance de Wilton Sampaio a été embourbée dans la controverse, car l’officiel brésilien a refusé d’exclure le premier but de la France après une faute flagrante sur Bukayo Saka dans la préparation, avant de ne pas donner de penalty à Harry Kane en première mi-temps qui aurait attiré l’Angleterre. niveau plus tôt. En seconde période, il semblait donner des décisions 50/50 uniquement aux Français.

“L’arbitre, je pensais qu’il avait fait un cauchemar absolu, c’était une blague d’arbitre”, a déclaré Gary Neville sur ITV après le match. “Je ne dis pas qu’il était responsable de la défaite de l’Angleterre. Les gens diront que ce sont des excuses, mais c’était juste un mauvais arbitre.”

L’arbitre Angleterre-France Wilton Sampaio était “confus dans son esprit”

L’arbitre brésilien Wilton Sampaio lors du match du groupe A de la Coupe du monde Qatar 2022 entre le Sénégal et les Pays-Bas au stade Al-Thumama de Doha (Crédit image : ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Avec si peu d’informations sur Sampaio, les fans européens ont été troublés par un affichage incohérent – mais il semble qu’ils n’étaient pas les seuls.

Tim Vickery (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’expert du football sud-américain de la BBC, a affirmé sur Twitter que l’arbitre n’avait aucune idée de ce qu’était ou n’était pas une faute, étant donné le changement de scène de son Brésil natal à la scène mondiale.

“C’est une question de critères”, a posé Vickery. “Quand il est au Brésil, tout est une faute. Il sait que c’est différent et essaie de laisser les choses aller, mais il finit par être confus dans son esprit sur ce qui est une faute et ce qui ne l’est pas.”

Vickery est basé au Brésil et aurait regardé Sampaio à plusieurs reprises. Selon lui, même la télévision brésilienne a critiqué la performance d’arbitrage qui, selon beaucoup, a gâché une bataille par ailleurs fantastique.

“La télévision brésilienne en parle maintenant”, a ajouté Vickery dans une réponse. “Les anciens arbitres hésitent à attaquer les leurs. Mais sans aucun doute, il se fait exploser.”

La critique fait suite à une autre démonstration controversée d’Antonio Mateu Lahoz lors du quart de finale Argentine contre Pays-Bas, qui a été critiquée par Sergio Aguero et le commentateur de la BBC Jonathan Pearce pendant le match.