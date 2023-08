L’arbitre américain Tori Penso choisi par la FIFA pour la finale de la Coupe du monde Espagne-Angleterre

L’arbitre américaine Tori Penso a été choisie par la FIFA vendredi pour la finale de la Coupe du monde féminine (dimanche à 6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) entre l’Espagne et l’Angleterre pour réaliser un rare doublé après avoir également travaillé l’une des demi-finales.

Penso sera de retour dimanche au Stadium Australia de Sydney, où elle a arbitré la victoire 3-1 de l’Angleterre mercredi contre l’Australie, pays coorganisateur.

« Nous savons que sa nomination est arrivée de manière assez inattendue, car elle a été nommée pour la demi-finale », a déclaré le patron des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, « mais nous sommes pleinement convaincus que le meilleur doit être l’arbitre de la finale, et elle était le meilleur. »

L’équipe de Penso pour la finale comprend des assistantes qui dirigent les lignes de touche, Brooke Mayo et Kathryn Nesbitt. Nesbitt a également participé à la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 au Qatar l’année dernière.

Leur sélection a été révélée sur un maillot par Collina lors d’une réunion de tous les officiels de match restants qui travaillent en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Quand il a retourné ça pour montrer mon nom, j’ai fondu », a déclaré Penso dans une interview publiée par la FIFA. « Je ne savais même pas comment j’avais réagi pour être honnête. Des larmes de joie, bien sûr, mais j’étais juste submergé par l’émotion. »

Penso a arbitré des matchs masculins dans la Major League Soccer depuis 2020 – la première femme à le faire en 20 ans. Son mari, Chris, a également été arbitre MLS sur la liste de la FIFA pour les matchs internationaux. Ils ont trois filles.

Le chemin de Penso vers la finale de la Coupe du monde féminine s’est ouvert après que la double championne en titre des États-Unis a été éliminée en huitièmes de finale par la Suède.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA Espagne Angleterre

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES