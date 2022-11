L’arbitre Ali Bin Nasser se souvient du but “Main de Dieu” de Maradona : “En appliquant les instructions de la FIFA, j’ai été obligé de donner le but”

L’Angleterre contre l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde de Mexico 1986 est sans doute le match de football le plus emblématique de l’histoire, à la fois sublime et scandaleux.

En effet, c’est dans ce match que Diego Maradona a marqué le but du siècle, où il a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, dribble la moitié de l’équipe d’Angleterre et s’est enfoncé dans un filet vide après avoir pris le ballon autour du gardien Peter Shilton. Bien sûr, son tristement célèbre but “Main de Dieu” a également suscité un peu de controverse.

L’arbitre tunisien Ali Bin Nasser était l’homme au milieu de ce match dramatique, et a rappelé à QuatreQuatreDeux – dans le dernier numéro disponible sur commande – ce qu’il pensait lorsque Maradona s’est levé pour rencontrer le ballon avec sa main sur le terrain d’Azteca ce jour-là.

“Le ballon s’est élevé dans les airs vers Maradona – ce n’était pas un hors-jeu car il est sorti d’un défenseur anglais [Steve Hodge]”, a expliqué Bin Nasser. “Maradona et le gardien anglais Peter Shilton ont sauté sur le ballon.

“J’étais debout sur le bord de la surface et je ne pouvais pas voir directement le ballon car quelques joueurs le bloquaient. Mon assistant, Dotchev, avait une vue parfaite, cependant. Diego a marqué mais, immédiatement après le but à l’intérieur, j’avais des doutes. Quelque chose clochait.”

Cependant, malgré le sentiment que quelque chose de fâcheux s’était produit, Bin Nasser n’a pas sifflé de faute en raison des directives émises par la FIFA avant le début du tournoi.

« Lors de la Coupe du monde 1986, il y avait 42 arbitres. Contrairement à aujourd’hui, il n’y avait pas de distinction entre l’arbitre principal et ses assistants. Avant la compétition, la FIFA nous a tous réunis pendant trois jours pour nous donner nos instructions officielles et décider qui serait l’arbitre principal. les arbitres, les assistants et les quatrièmes officiels… Nos consignes étaient claires : si un assistant était mieux placé, il fallait se fier à son jugement.

“Je n’ai pas eu une vue dégagée, alors j’ai accordé le but et j’ai commencé à retourner vers le cercle central. Mais pendant tout ce temps, j’ai gardé un œil sur mon assistant. J’ai attendu qu’il me donne une raison pour refuser le but. , mais il n’a rien dit. J’avais des doutes mais mon collègue était bien mieux placé que moi. En appliquant les consignes de la FIFA, j’ai été obligé de donner le but.”

Malgré l’attribution du but, lorsque tout le monde dans le stade, à l’exception des officiels, a réalisé que Maradona avait utilisé sa main, Bin Nasser a félicité les joueurs anglais pour la façon dont ils ont réagi à l’injustice. Naturellement, certains étaient en colère, mais l’arbitre a expliqué que tout le monde devait oublier le moment et continuer le match.

“L’Anglais Terry Fenwick était particulièrement bouleversé à ce sujet. Il est venu vers moi en criant “handball” et a levé les deux bras en l’air, mais à ce moment-là, je ne pouvais plus revenir sur ma décision. Je lui ai simplement dit de se concentrer sur le match.

“En fait, je n’ai pas eu à beaucoup discuter avec les joueurs et je dois souligner à quel point les Anglais ont été justes ce jour-là. À la fin du match, l’entraîneur Bobby Robson a déclaré que j’avais fait du bon travail mais a blâmé mon assistant.

“Je n’ai rien pu changer à ce qui s’est passé et je me suis dit que les erreurs font partie du football. Je savais que j’avais fait du bon travail pendant le match car le superviseur de la FIFA, un Irlandais, a attribué à ma performance un 9,4/10. De De la première à la dernière minute, je n’ai commis aucune erreur de jugement. Le handball de Maradona a dû être signalé par mon assistant. Je l’ai attendu mais il n’a rien dit.

Bin Nasser admet également qu’il espérait secrètement l’égalisation de l’Angleterre après le doublé de Maradona. Gary Lineker a fait le match 2-1 à la 81e minute, et l’arbitre tunisien explique comment il appréciait tellement la rencontre qu’il voulait qu’elle se poursuive en prolongation.

“Plus tard, l’Angleterre a marqué et – je dois vous dire un secret – j’espérais vraiment qu’ils égaliseraient. Non pas parce que je voulais qu’une équipe gagne plus que l’autre, mais parce que je voulais rester sur le terrain pendant encore 30 minutes. Je ne voulais pas que le match se termine.

L’Angleterre n’a pas réussi à égaliser et s’est inclinée en quart de finale. L’Argentine, quant à elle, a remporté la Coupe du monde 1986, avec Maradona comme héros talismanique.

En 2015, 29 ans après le match, Bin Nasser a révélé avoir rencontré Maradona, ce dernier s’étant arrêté chez l’ancien arbitre alors qu’il se rendait à Dubaï. De toute évidence, Bin Nasser a apprécié de pouvoir assister au but de dribble mazy de Maradona.

“En 2015, Diego est venu chez moi avec sa femme. Il se rendait à Dubaï pour une publicité et est passé me voir. Nous avons parlé du match, lui en espagnol et moi en français avec un interprète à nos côtés. Nous avons pris quelques photos ensemble et il m’a donné un maillot dédicacé.Nous avons passé une bonne soirée.

“Maradona était une personne impressionnante. Tout le temps et partout où je vais. Les gens ne veulent pas seulement discuter de la” Main de Dieu “, cependant. Ils veulent aussi parler du deuxième but de Maradona. D’une certaine manière, je fais partie de la légende de ce match et j’en suis fier.”