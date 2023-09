L’Arabie Saoudite voudrait sa propre usine Tesla

Le PDG de Tesla, Elon Musk, discuterait de l’ouverture d’une nouvelle usine de fabrication en Arabie Saoudite, selon un rapport. rapport lundi, qui cite de nombreuses sources proches du dossier. Les informations faisant état d’une éventuelle collaboration surviennent quelques heures seulement après que Musk et le président turc Recep Tayyip Erdoğan se soient rencontrés à New York pour discuter de la construction d’une usine Tesla en Turquie.

Le le journal Wall Street rapporte que ses sources affirment que l’Arabie Saoudite a fait appel à Tesla en offrant « le droit d’acheter certaines quantités de métaux et de minéraux dont l’entreprise a besoin pour ses véhicules électriques auprès de pays dont la République démocratique du Congo ». La République du Congo fournit environ 70 % du cobalt mondial.

Musk a affirmé sur Twitter que les informations faisant état de négociations avec l’Arabie saoudite étaient « complètement fausses ». poste lundi, traitant spécifiquement de l’article du Wall Street Journal, mais l’accord pourrait aider Musk à réaliser ses projets d’expansion visant à ouvrir environ une douzaine d’usines Tesla dans le monde. Si l’accord se concrétise, l’usine supplémentaire pourrait donner à Tesla l’impulsion dont elle a besoin pour atteindre son objectif. objectif de vendre 20 millions de véhicules par an d’ici 2030. L’entreprise n’a vendu que 1,3 million de véhicules l’année dernière.

Plus tôt cette année, Musk a été jugé dans un recours collectif déposé par les investisseurs de Tesla qui ont affirmé avoir perdu 12 milliards de dollars en 10 jours à la suite d’un tweet de 2018 dans lequel Musk a écrit qu’il « envisageait de privatiser Tesla à 420 $ » par action, affirmant qu’il avait « un financement assuré ». Musk a affirmé en janvier qu’il pensait que le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite fournissait un soutien financier lorsqu’il a publié le tweet.

Le rapport du Journal indique que Musk cherche à approfondir ses liens financiers avec le Royaume d’Arabie Saoudite. Lorsque Musk a repris Twitter (qu’il a ensuite rebaptisé X), la famille royale saoudienne était la deuxième investisseur Ils se sont accrochés aux côtés du fondateur de SpaceX et ils ont contribué d’énormes sommes au rachat, suscitant des inquiétudes quant à l’influence que le régime autoritaire aurait sur la plateforme et à la manière dont il protégerait les utilisateurs de la région.

En août, l’Arabie saoudite a condamné à mort un homme pour une poignée de tweets et de retweets critiques à l’égard du gouvernement. Un tribunal saoudien a ordonné l’exécution à mort de Mohammad bin Nasser al-Ghamai, un enseignant à la retraite de 54 ans, à la suite d’accusations telles que « trahison de sa religion », « trouble à la sécurité de la société », « complot contre le gouvernement » et « contestation ». le royaume et le prince héritier », Actualités AP signalé.

Bien que Musk ait rapidement contesté les informations selon lesquelles il était en pourparlers avec l’Arabie saoudite au sujet de la construction d’une usine Tesla, l’absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression est resté silencieux après la condamnation à mort de Nasser al-Ghamai. Quelques semaines auparavant, Musk avait tweeté: « Si vous avez été traité injustement par votre employeur en raison de la publication ou du fait d’avoir aimé quelque chose sur cette plateforme, nous financerons vos frais juridiques. »

Tesla n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.