Athari Alkhaldi se démarque au milieu d’une mer d’hommes et de faucons lors de la plus grande compétition de fauconnerie du Moyen-Orient: la première femme saoudienne à se qualifier et à participer à l’événement.

« Avec ma participation … j’ai prouvé que je suis ici, que les femmes peuvent rejoindre ce domaine, que ce n’est pas seulement réservé aux hommes », a-t-elle dit, aux côtés de son faucon Ma’aned.

La fauconnerie est une partie importante du patrimoine désertique des Arabes d’Arabie saoudite et des pays voisins remontant à des milliers d’années.

Le King Abdulaziz Falconry Festival de deux semaines, qui rassemble plus de 4000 faucons du Golfe et plus loin, a honoré la présence d’Alkhaldi avec un prix pour la première femme à effectuer un vol de compétition de qualification avec son oiseau.

Alkhaldi a participé pour la première fois l’année dernière, mais son oiseau a refusé de prendre son envol. Déterminée, elle est revenue cette année et son oiseau a volé avec succès.

« S’occuper des oiseaux, ce n’est pas facile … ils sont sensibles et ont besoin d’un traitement spécial », a-t-elle dit, ajoutant que cela demande de la patience et de la persévérance.

« La fauconnerie est un patrimoine bien connu depuis l’Antiquité. Nous en sommes fiers. » dit-elle.

Le festival soutenu par le gouvernement, dans sa troisième année, a 22,7 millions de riyals saoudiens (6 millions de dollars) en prix en argent à distribuer lors de concours de beauté et de vol.

Selon la race, la vitesse de vol du faucon peut dépasser 300 km (186 miles) à l’heure.

Alkhaldi a déclaré que sa passion pour les faucons a commencé il y a 10 ans et qu’elle a développé ses compétences avec les oiseaux de chasse depuis.

Le porte-parole du festival, Waleed Al-Taweel, a déclaré que le festival souhaitait promouvoir la culture de la fauconnerie auprès des femmes et des hommes.

«Honorer (Alkhaldi) est une continuation des efforts du Royaume pour autonomiser les femmes dans tous les domaines», a-t-il déclaré à propos du prix de participation qui lui a été décerné.