L’Arabie Saoudite va-t-elle reconnaître Israël ? Son ministre des Affaires étrangères dit que si le problème palestinien est résolu | Nouvelles du monde

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré mardi que le royaume pourrait reconnaître Israël si un accord global prévoyant un Etat pour les Palestiniens était conclu, un discours ambitieux alors que la guerre entre Israël et le Hamas ne montre aucun signe de ralentissement. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, ministre des Affaires étrangères d’Arabie Saoudite, (Bloomberg)

“Nous sommes d’accord sur le fait que la paix régionale inclut la paix pour Israël, mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens à travers un État palestinien”, a déclaré le prince Faisal bin Farhan lors d’un panel au Forum économique mondial de Davos.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Arabie Saoudite reconnaîtrait alors Israël dans le cadre d’un accord politique plus large, il a répondu : “Certainement”.

Le prince Fayçal a déclaré que garantir la paix régionale par la création d’un État palestinien était « quelque chose sur lequel nous avons effectivement travaillé avec l’administration américaine, et c’est plus pertinent dans le contexte de Gaza ».

La conclusion d’un accord de normalisation avec l’Arabie saoudite serait le grand prix pour Israël après l’établissement de relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, et pourrait transformer la géopolitique du Moyen-Orient.

Le royaume musulman sunnite, pays le plus puissant du monde arabe et abritant les sites les plus sacrés de l’Islam, exerce une influence religieuse considérable à travers le monde.

Après l’éclatement de la guerre en octobre dernier entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas qui dirige Gaza, l’Arabie saoudite a mis sur la glace les projets soutenus par les États-Unis visant à ce que le royaume normalise ses relations avec Israël, ont déclaré deux sources proches de la pensée de Riyad, dans une réorganisation rapide de de ses priorités diplomatiques.

Les deux sources ont déclaré à Reuters qu’il y aurait un certain retard dans les négociations soutenues par les États-Unis sur la normalisation des relations saoudo-israéliennes, qui sont considérées comme une étape clé pour que le royaume obtienne en échange ce qu’il considère comme le véritable prix d’un pacte de défense américain.

PALESTINIENS

Avant le 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas soutenus par l’Iran ont lancé une attaque contre le sud d’Israël, les dirigeants israéliens et saoudiens avaient indiqué qu’ils progressaient progressivement vers l’établissement de relations diplomatiques qui auraient pu remodeler le Moyen-Orient.

Les Palestiniens veulent un État dans les territoires conquis par Israël lors de la guerre de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Les négociations parrainées par les États-Unis avec Israël pour y parvenir sont au point mort depuis plus de dix ans.

Parmi les obstacles figurent la colonisation israélienne des terres occupées et les querelles entre les autorités palestiniennes soutenues par l’Occident et les islamistes du Hamas qui rejettent la coexistence avec Israël.

“Il existe une voie vers un avenir bien meilleur pour la région, pour les Palestiniens et pour Israël, c’est la paix, et nous y sommes pleinement engagés”, a déclaré le prince Faisal.

“… un cessez-le-feu de toutes les parties devrait être le point de départ d’une paix durable et permanente, qui ne peut se produire que par la justice envers le peuple palestinien.”

Le gouvernement d’extrême droite israélien a minimisé la possibilité de faire des concessions significatives aux Palestiniens dans le cadre d’un éventuel accord de normalisation avec l’Arabie saoudite.

La guerre à Gaza a commencé lorsque les militants du Hamas ont pris d’assaut le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant 240 otages. Israël affirme que plus de 130 personnes restent en captivité.

Israël a répondu à l’attaque du Hamas par un siège, des bombardements et une invasion terrestre de Gaza qui ont dévasté le petit territoire côtier et tué, selon les responsables palestiniens de la santé, plus de 24 000 personnes.

La guerre a fait craindre une instabilité régionale plus large. Le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, s’est fréquemment affronté le long de la frontière avec Israël, tandis que des milices pro-iraniennes ont attaqué des cibles américaines en Irak.

Les attaques des Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran, ont perturbé la navigation dans la mer Rouge et ils affirment qu’ils ne s’arrêteront pas tant qu’Israël n’arrêtera pas ses bombardements sur Gaza.