L’Arabie Saoudite va ouvrir son premier magasin d’alcool depuis plus de 70 ans

il y a 5 heures

L’Arabie saoudite a annoncé qu’elle ouvrirait un magasin à Riyad vendant de l’alcool à un groupe sélectionné d’expatriés non musulmans, le premier à ouvrir depuis plus de 70 ans.

Le nouveau magasin sera situé dans le quartier diplomatique de Riyad, à l’ouest du centre-ville, selon un document consulté par les agences de presse AFP et Reuters.

Les clients seront limités à 240 « points » d’alcool par mois. Un litre de spiritueux vaudra six points, un litre de vin trois points et un litre de bière un point.

Rien n’indique non plus que la clientèle soit élargie aux étrangers “ordinaires” du royaume, sans privilèges diplomatiques, qui n’ont officiellement pas accès à l’alcool.

Même si l’alcool fera désormais partie de la vie de Riyad, les buveurs feraient bien de faire attention à l’endroit où ils boivent et à la manière dont ils se comportent par la suite.

En vertu de la loi saoudienne actuelle, les sanctions en cas de consommation ou de possession d’alcool peuvent inclure des amendes, des peines de prison, la flagellation en public et l’expulsion des étrangers non autorisés.

Ces mesures sont les dernières d’une série d’initiatives connues sous le nom de « Vision 2030 » visant à libéraliser la société saoudienne sous la direction du prince héritier et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Salmane.

Toutefois, les Émirats arabes unis et le Qatar autorisent également la vente d’alcool aux non-musulmans de plus de 21 ans dans les hôtels, clubs et bars.