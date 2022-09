L’Arabie saoudite va enquêter sur une vidéo d’hommes battant des filles et des femmes

Les autorités saoudiennes enquêtent sur une vidéo virale qui semble montrer un groupe d’hommes – dont certains vêtus d’uniformes de sécurité – battant des filles et des femmes dans un établissement résidentiel du sud-ouest du pays.

La vidéo est apparu en ligne cette semaine et a provoqué l’indignation des dissidents et des militants saoudiens, qui ont déclaré qu’il mettait en évidence le type de violence que l’État inflige régulièrement aux femmes et aux filles.