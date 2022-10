L’Arabie saoudite va de l’avant avec sa vision de la ville de science-fiction

Le futur site de la ville Neom, une ville transfrontalière planifiée, est vide avant le début du développement dans la province de Tabuk, au nord-ouest de l’Arabie saoudite, le 18 décembre 2019. Photo prise le 18 décembre 2019. Lucas Jackson | Reuter

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Si vous avez récemment vu de mystérieuses publicités de type Bladerunner apparaître sur votre téléphone pour Neom en Arabie Saoudite et que vous vous demandez ce que vous regardez, ce n’est pas surprenant – ce développement futuriste dans le désert est époustouflant dans son ambition. Avec un budget gigantesque de 500 milliards de dollars, Neom est un élément clé du plan saoudien Vision 2030 lancé à l’origine en 2016 dans le cadre de la mission du royaume de se diversifier loin de son économie dépendante du pétrole. Les travaux d’excavation ont débuté ce mois-ci sur toute la longueur du projet. Le développement a reçu sa juste part de scepticisme quant à la faisabilité, avec une série d’articles dans des publications allant de The Guardian à The Financial Times y compris les commentaires des architectes qui concluent le projet est une chimère. D’autres critiques notent ses émissions de carbone parmi des préoccupations plus larges. Situé sur une bande côtière à Tabuk dans le nord-ouest du pays, il y a trois zones de Neom qui ont été officiellement annoncées – principalement The Line, une ville linéaire avec des vues utopiques tout droit sorties d’un film hollywoodien. Composée de deux gratte-ciel parallèles qui traversent le désert sur 170 kilomètres de la côte aux montagnes, la ligne fera 200 mètres de large et s’élèvera à 500 mètres de haut (plus haut que la plupart des tours du monde) – et pour une valeur ajoutée touche surréaliste, sera emboîté de toutes parts par de gigantesques miroirs. Le projet est basé sur un nouveau concept d'”urbanisme zéro gravité”, qui est l’idée de superposer verticalement les fonctions de la ville, tout en permettant aux habitants de se déplacer de manière transparente dans trois directions (vers le haut, vers le bas et à travers). Une fois terminé, il pourrait accueillir jusqu’à 9 millions d’habitants.

Carte politique NEOM du projet de mégapole de 500 milliards de dollars en Arabie saoudite le long de la côte de la mer Rouge. Localisation de la ville intelligente et touristique avec système judiciaire autonome. Étiquetage en anglais. Vecteur. Peterhermesfurien | Istock | Getty Images

Le cynisme envers le projet est quelque chose que les dirigeants de Neom reconnaissent mais rejettent fortement. “Je veux être clair à ce sujet – Neom est une entreprise complexe, audacieuse et très ambitieuse et n’est certainement pas facile à réaliser”, a déclaré à CNBC Antoni Vives, directeur de l’urbanisme chez Neom. “Mais nous faisons de grands progrès et c’est excitant de voir la vision prendre vie.” Alors que la construction de cet “Oz du Moyen-Orient” n’en est qu’à ses débuts, il y a déjà une poussée pour attirer les meilleurs talents internationaux dans des secteurs tels que le tourisme, la technologie et le divertissement pour venir vivre et travailler. Et il semble y avoir beaucoup d’argent sur la table pour attirer les talents, avec certains rapports suggèrent que Neom paie les cadres supérieurs jusqu’à 1,1 million de dollars par an. Pour ceux qui franchissent le pas, ils s’inscriront dans un monde sans routes, sans voitures – uniquement des taxis volants – plus un train à grande vitesse avec un temps de transit de bout en bout de seulement 20 minutes. Ensuite, il y a les avatars robotiques et les hologrammes destinés à faire partie de la vie quotidienne. Les autres zones Neom prévues sont Oxagon, une “porte d’entrée vers des industries avancées et propres”, qui deviendra le plus grand complexe industriel flottant au monde – et Trojena, une destination toute l’année avec de l’air sec de qualité montagnarde, une piste de ski, du VTT , des sports nautiques, des installations de bien-être et une réserve naturelle interactive.

Une image à distribuer fournie par NEOM le 5 octobre montre une vue du plan de conception de Trojena. – | AFP | Getty Images

Selon les planificateurs, chaque zone sera alimentée uniquement par des énergies renouvelables, connectée de manière durable et entourée d’une nature qui sera reverdie et réensemencée. Mis à part le buzz autour de Neom hallucinant, il y a une image plus grande émergent dans l’économie à la croissance la plus rapide au monde. Selon le cabinet de conseil immobilier mondial Knight Frank, la valeur totale des projets immobiliers et d’infrastructures depuis le lancement de Le plan national de transformation de l’Arabie saoudite en 2016 a maintenant dépassé 1,1 billion de dollars. “Nous suivons actuellement 15 projets giga dans différentes phases de construction dans le Royaume, dont beaucoup sont de nouvelles super-villes autonomes à part entière”, a commenté Harmen de Jong, associé et responsable de la stratégie et du conseil immobiliers de Knight Frank pour l’Arabie saoudite. Saoudite. Pour les propriétaires d’entreprise qui ont longtemps travaillé au Moyen-Orient, Neom représente une nouvelle ère. “Je pense que ce projet est sans précédent et stimulera l’innovation et la technologie comme nous ne l’avons jamais vu auparavant”, a déclaré à CNBC Catherine Granger, PDG du spécialiste régional de l’intelligence artificielle Trajan Consulting. L’IA devrait être “le cœur battant” de Neom, comme l’a souligné le Sommet mondial sur l’IA récemment à Riyad. Le cabinet de Granger travaille en étroite collaboration avec Neom et elle pense que la vision de l’Arabie saoudite au sein de la communauté des affaires a inexorablement changé. “Les multinationales mondiales considèrent désormais le pays comme l’un des épicentres commerciaux les plus prolifiques au monde”, a-t-elle déclaré. En effet, Neom est placé pour devenir potentiellement une porte d’entrée mondiale pour le commerce international, notamment en raison de son emplacement stratégique sur la mer Rouge à travers laquelle près de 13% des laissez-passer commerciaux dans le monde — plus 40 % de la population mondiale se trouve à moins de six heures de vol. En plus d’attirer les investissements commerciaux inconditionnels, Neom a de grands projets pour le monde de l’art et de la culture, ouvrant récemment Neom Media Village et Bajdah Desert Studios qui, ensemble, comprennent les plus grandes scènes sonores et installations de soutien à la production cinématographique du pays. L’objectif est de transformer et de développer l’industrie des médias du royaume – un autre axe clé du plan Vision 2030.