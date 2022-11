L’Arabie saoudite touchée par des crues soudaines (VIDÉOS)

Des pluies torrentielles ont fait deux morts et des perturbations de la circulation à Djeddah

Deux personnes ont été tuées jeudi après que des pluies exceptionnellement fortes ont provoqué d’importantes inondations dans la ville saoudienne de Djeddah, ont annoncé les autorités locales.

Le bilan des morts a été annoncé sur Twitter par le porte-parole du ministère saoudien de la Défense, qui a exhorté le public à rester à l’intérieur.

Le Centre national de météorologie (NCM) a déclaré que la quantité de pluie avait atteint 179 mm en six heures, battant le précédent record pour la région établi en 2009, lorsque des inondations dévastatrices avaient entraîné la mort de plus de 100 personnes et 350 autres portées disparues.

Des vidéos de Djeddah montrent des voitures à moitié immergées dans l’eau et emportées par de puissants torrents. Plusieurs personnes ont été secourues de leurs véhicules, selon les médias locaux.

Djeddah, qui est située sur la côte de la mer Rouge et compte environ 4 millions d’habitants, est souvent appelée « la porte de La Mecque », la ville la plus sainte de l’Islam. La pluie a entraîné la suspension de la circulation sur la route entre La Mecque et Djeddah pendant des heures.

L’aéroport de la ville a également déclaré que “En raison des conditions météorologiques, le départ de certains vols a été retardé.”

#جده_الان ⚠️

ارتفاع كبير في منسوب المياه وأنباء عن محاصرين pic.twitter.com/whtL4pP8tU — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) 24 novembre 2022

Les écoles de Djeddah ont été fermées “préserver la sécurité” des étudiants, a rapporté l’agence de presse saoudienne gérée par l’État. Les étudiants ont déjà eu un jour de congé mercredi alors qu’une fête nationale a été déclarée après que l’équipe de football saoudienne a battu l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar.

Inondations de Djeddah !😥😥 pic.twitter.com/SxewIOFEFn – Faheem G. Malik (@OxfordEnglishMe) 24 novembre 2022

🔴 Djeddah, en Arabie saoudite, se noie sous les inondations après 246 mm de précipitations en l’espace de 10 heures. Le taux de pluie a culminé à 900 mm / h là-bas au PWS privé. C’est un événement historique d’averse. ⚠️#Jeddah #KSA #جدة_الأن #جدة #مكة_المكرمة #مكة #Pakweather #Temps pic.twitter.com/iioHJTNVeo – PakWeather.com (@Pak_Weather) 24 novembre 2022

Plus de 2 500 travailleurs ont été déployés à Djeddah après la tempête pour faire face aux conséquences des inondations et faciliter le rétablissement du trafic.