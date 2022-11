L’Arabie saoudite surprend Lionel Messi et l’Argentine lors du premier choc de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar – Ce n’est pas comme ça que ça devait être, mais c’est comme ça que ça semble toujours se terminer. Cet affaissement des épaules, ce regard lointain, cette grimace lugubre. L’Argentine est venue à cette Coupe du monde pour consacrer l’héritage de Lionel Messi en or. Elle s’en souviendra, pendant quelque temps, pour l’une des plus grandes humiliations de son histoire.

Une équipe qui s’était rendue au Qatar après 35 matchs sans défaite, la lueur de son premier honneur international dans une génération fraîche dans la mémoire, avec sans doute le plus grand joueur de tous les temps en pleine forme et entouré de coéquipiers du plus haut calibre , a ouvert son tournoi par une défaite 2-1 face à un adversaire, l’Arabie saoudite, qui n’était censé être qu’un agneau sacrificiel.

La piqûre de la défaite – pas seulement une défaite : un embarras, une honte, une stigmatisation gravée dans la peau argentine en temps réel – brûlera d’autant plus qu’à la fin, ce n’était rien si ce n’est justifié, une ample punition pour l’Argentine incapacité à se frayer un chemin à travers la résistance saoudienne, à garder la tête froide, à tirer parti de toute son expérience et de son talent.

L’Arabie saoudite aurait peut-être profité de sa chance en première mi-temps. Pendant une grande partie de la seconde, il a décoché une Argentine soudain embêtée de tous les vieux défauts, les vieilles névroses, hantée par les fantômes du Cameroun en 1990, inquiète que cette Coupe du monde, celle qui devait être différente, puisse se terminer. jusqu’à être comme tous les autres.