L’Arabie saoudite surprend l’Argentine dans la classique de la Coupe du monde

Le Qatar n’est pas un hôte populaire pour la Coupe du monde 2022. Ce sera un tournoi avec un héritage unique et bizarre une fois terminé. Cependant, au milieu des craintes d’un tournoi ennuyeux, l’Arabie saoudite a produit un moment qui restera dans l’histoire de la Coupe du monde.

Mardi matin, l’équipe peu connue d’Arabie Saoudite, entraînée par Hervé Renard, a battu l’Argentine.

Les Coupes du monde suscitent souvent des moments dont on parle toute une vie. Tentative du Zaïre pour défendre un coup franc brésilien. Le but de Diego Maradona “Main de Dieu”. “Objectif pour l’Afrique” de Siphiwe Tshabalala. La victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine et Lionel Messi rejoignent ces rangs dans des moments extravagants de la Coupe du monde.

Le score de 2-1 était un résultat que personne n’avait vu venir. Les ramifications pour le reste de la phase de groupe sont importantes. Ce résultat a donné vie à Qatar 2022 en tant que spectacle sportif.

L’Argentine a besoin de plus que Messi

Le manque d’énergie de l’Argentine a été la partie la plus décevante de la performance de l’équipe au stade Lusail. Malgré une avance rapide grâce à un penalty de Lionel Messi, l’Albiceleste semblait léthargique.

Bien sûr, ils contreraient une telle affirmation en affirmant qu’ils avaient trois buts refusés dans les 45 premières minutes.

Le piège du hors-jeu de Renard a fonctionné, l’outil de détection de hors-jeu semi-automatisé fonctionnant en parfaite conformité avec les règles. La question de savoir si les règles écrites sont applicables à cette ère du football moderne reste un débat distinct.

Messi a commencé le match avec confiance. Il menait son équipe nationale bien-aimée dans ce qui est probablement sa dernière Coupe du monde. Finis les signes visibles de stress d’il y a quatre ans. Messi n’avait pas l’air d’avoir le poids d’une nation sur ses épaules. Il avait maintenant une bande de coéquipiers qui travaillaient comme une unité.

Les charges de Lionel Scaloni avaient l’étiquette de favoris avant le tournoi en raison de cette unité. Après des années à avoir des joueurs talentueux qui ne formaient pas une bonne équipe, les géants sud-américains avaient un groupe fiable qui pouvait gagner ensemble.

Pourtant, après seulement 45 minutes à Lusail, le casting de soutien de Messi l’a abandonné.

L’Arabie saoudite a surpris tout le monde avec un étourdissement sur l’Argentine

L’égalisation de l’Arabie saoudite est intervenue deux minutes après la mi-temps. Saleh Alshehri a marqué au but. Il a placé un beau tir dans le coin inférieur du filet.

Le but a choqué les Sud-Américains. L’Arabie saoudite n’a pas réussi à enregistrer un tir en première mi-temps. Du coup, les Saoudiens avaient le vent en poupe. L’Arabie saoudite s’est lancée dans des défis, éliminant tout temps de l’Argentine sur le ballon. Par conséquent, l’énergie des fans et tout élan de la première mi-temps se sont évaporés.

L’Argentine était dans les cordes. Après 53 minutes, un match nul improbable s’est transformé en miracle de la Coupe du monde.

Salem Aldawsari a gravé son nom dans le folklore saoudien avec un candidat au but du tournoi. Il a profité d’une défense argentine nerveuse pour battre Emi Martínez.

De là, l’Argentine avait une montagne à gravir. Toute la pression et l’anxiété de la Russie en 2018 ont refait surface. La couleur du visage de Messi a disparu.

Il savait qu’il devrait intensifier ses efforts et il a rencontré une ligne de fond saoudienne résolue. Personne n’aurait pu prédire l’organisation du 51St équipe classée dans le monde serait. Les têtes défensives ont empêché Julian Alvarez et Lautaro Martinez de la feuille de match. Pendant ce temps, Mohammed Al-Owais a effectué cinq arrêts et était sous une forme inspirée.

L’Argentine n’a pas pu trouver une percée une fois la pression exercée. Maintenant, l’équipe fait face à un passage difficile dans la phase à élimination directe.

“Nous avons pleinement respecté l’Arabie saoudite”

Lionel Scaloni sait qu’il n’y a plus de place pour l’erreur désormais. Des rencontres difficiles contre le Mexique et la Pologne vous attendent. Des résultats hors de leur contrôle pourraient influencer le sort de l’Argentine, un peu comme ce fut le cas en 2018.

L’entraîneur argentin est sous pression après un tel choc. Quoi qu’il en soit, il a soutenu que son équipe avait bien joué et n’avait pas pris les Saoudiens à la légère.

“Nous avons pleinement respecté l’Arabie saoudite”, a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d’après-match. « C’est une triste journée, mais comme on dit toujours, la tête haute, il faut rebondir.

« C’est difficile à digérer. En quatre, cinq minutes, ils ont marqué deux buts avec deux tirs.

