L’Arabie saoudite sponsorise la Coupe du monde féminine soulève des questions

L’Arabie saoudite fait partie du comité de parrainage de la prochaine Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’office du tourisme du pays, Visit Saudi, est un sponsor du tournoi, a déclaré David Ornstein de L’Athlétisme.

Notez que cela n’est pas lié aux sponsors officiels de la FIFA. Ces sponsors, tels que Coca-Cola ou Adidas sont des sponsors à long terme.

Au lieu de cela, la FIFA modifie sa stratégie commerciale pour ce tournoi. La FIFA cherche à capitaliser sur l’intérêt croissant pour le football féminin en présentant des supporters officiels du tournoi. Il y a treize mois, la FIFA a dévoilé VISA en tant que sponsor officiel. Puis, le mois dernier, la Commonwealth Bank d’Australie est devenue un supporter officiel.

En fait, c’est un moyen d’attirer plus d’attention sur les sponsors et d’avoir plus d’argent pour la FIFA.

Cependant, le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains suscite de vives inquiétudes, en particulier dans le football féminin.

Le parrainage saoudien de la Coupe du monde féminine soulève des questions

En repensant à la Coupe du monde masculine en 2022, le Qatar était le principal sponsor de la couverture de la Coupe du monde par FOX, dépensant des millions. Ce faisant, FOX Sports a effectivement diffusé une infopublicité pour le Qatar pendant la Coupe du monde, négligeant de signaler toute controverse ou le manque de libertés au Qatar.

Pendant ce temps, l’Arabie saoudite, son voisin du Moyen-Orient, continue de s’aligner sur le parrainage et le côté financier de la FIFA, il devient de plus en plus probable que le pays du Moyen-Orient puisse accueillir un événement de football majeur.

Par exemple, l’Arabie saoudite, la Grèce et l’Égypte sont en lice pour accueillir la Coupe du monde 2030. Ce serait à peine huit ans après la polémique autour de l’acquisition par le Qatar de la Coupe du monde 2022.

En ce qui concerne son bilan en matière de droits humains, Amnesty International le qualifie d’« épouvantable ». Amnesty a ajouté que les tentatives de “sportswash” du bilan des droits humains sont à la fois “époustouflantes et pourtant tout à fait prévisibles”.

L’Arabie saoudite n’a commencé à autoriser les femmes à assister à des matchs de football qu’en 2018. Puis, deux ans plus tard, elle a lancé sa première ligue de football professionnelle féminine. La nation a tergiversé jusqu’à ce mois-ci pour organiser sa première compétition à quatre équipes afin d’obtenir un classement féminin officiel de la FIFA.

Couverture FOX

Il devrait être intéressant de voir comment FOX gère Visit Saudi en tant que sponsor de la Coupe du monde 2023. Il a fièrement embrassé le Qatar et les publicités tout au long de la compétition. En fait, il semblait que toutes les autres pauses publicitaires comportaient la publicité «laissez le monde jouer».

Certes, l’Arabie saoudite n’est pas l’hôte de ce tournoi. Cependant, son dévoilement en tant que sponsor officiel pourrait être inquiétant pour un certain nombre de raisons.

