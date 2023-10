L’Arabie Saoudite s’intéresse à la technologie des petits réacteurs nucléaires

Inscrivez vous pour notre newsletter Moyen-Orient et suivez-nous @Moyen-Orient pour des nouvelles de la région.

L’Arabie saoudite a déclaré qu’elle souhaitait étudier la technologie des petits réacteurs nucléaires modulaires, alors que le plus grand producteur de pétrole du Moyen-Orient cherche à diversifier ses sources d’énergie et à produire une énergie plus propre pour un usage domestique et pour l’exportation.