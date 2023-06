L’Arabie saoudite se retire de la Coupe du monde 2030

L’Arabie saoudite aurait décidé de ne pas présenter de candidature officielle pour accueillir la Coupe du monde 2030. La nation du Moyen-Orient cherchait auparavant à accueillir aux côtés de l’Égypte et de la Grèce. Cependant, les responsables du football saoudien auraient abandonné le plan.

Marque affirme que le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud a contacté jeudi des responsables similaires en Égypte et en Grèce. L’exécutif saoudien a informé le duo qu’ils ne feraient pas partie du plan d’accueil de la compétition. Le média espagnol rapporte que Faisal bin Farhan Al Saud ne pensait pas qu’ils l’emporteraient dans l’offre.

L’Arabie saoudite était en tête de la candidature à la Coupe du monde 2030

L’Arabie saoudite a mené les efforts du groupe pour accueillir la Coupe du monde 2030. Les responsables égyptiens avaient également des doutes sur l’offre potentielle. En fait, des rapports ont montré que la nation africaine envisageait également de se retirer. En cas de succès, ce serait la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’un tournoi se déroulait sur des continents distincts.

Un groupe dirigé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc fait partie des favoris pour accueillir la compétition en 2030. L’Espagne et le Portugal ont initialement annoncé leur intention d’accueillir le tournoi en 2020. Depuis lors, le Maroc et l’Ukraine se sont également associés aux nations de la péninsule ibérique. .

Le groupe sud-américain pourrait également accueillir le tournoi

Parallèlement à ce groupe, il existe également une offre officielle des pays de la CONMEBOL. L’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay se sont également associés pour potentiellement accueillir la compétition. L’intérêt de l’Uruguay pour accueillir la version 2030 est particulièrement intéressant. Les Sud-Américains ont accueilli la première Coupe du monde en 1930. L’Uruguay aimerait bien retenir le tournoi en Uruguay exactement 100 ans après la première Coupe du monde.

Les nations concurrentes ont un peu plus d’un an avant que le vainqueur final ne soit annoncé par la FIFA. L’instance dirigeante mondiale du sport devrait dévoiler l’hôte de la Coupe du monde 2030 en septembre 2024.

PHOTO: IMAGO / Photo de propagande