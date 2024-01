L’Arabie Saoudite s’apprête à ouvrir son premier magasin d’alcool, réservé aux diplomates

L’Arabie saoudite s’apprête à ouvrir le premier magasin d’alcool du pays, destiné exclusivement aux diplomates, rompant ainsi avec des décennies de stricte interdiction de l’alcool dans le royaume.

Une source a informé Reuters que le magasin serait ouvert dans le quartier diplomatique de la capitale Riyad et qu’il serait “strictement réservé” aux non-musulmans.

Le magasin devrait ouvrir dans les semaines à venir.

Depuis qu’elles ont été officiellement interdites en 1952, le royaume a strictement interdit les boissons alcoolisées dans le pays, sans même les exceptions limitées accordées par certains États voisins du Golfe, par ailleurs abstinents, comme les Émirats arabes unis et le Qatar.

Alors que la consommation clandestine d’alcool a toujours existé dans le pays (les autorités étrangères l’acquérant souvent par le biais de la valise diplomatique), le nouveau magasin marque les premières ventes légales de boissons alcoolisées – une décision susceptible de provoquer la colère de nombreux musulmans conservateurs qui considèrent la consommation comme interdite par les enseignements islamiques.

Cette décision fait suite aux réglementations annoncées ce week-end par les médias locaux visant à freiner les « échanges inappropriés » d’alcool entre les résidences diplomatiques.

Un communiqué du gouvernement saoudien a indiqué mercredi que les autorités introduisaient “un nouveau cadre réglementaire… pour lutter contre le commerce illicite de produits alcoolisés reçus par les missions diplomatiques”.

“Le nouveau processus se concentrera sur l’attribution de quantités spécifiques de produits alcoolisés à l’entrée dans le Royaume afin de mettre fin au précédent processus non réglementé qui provoquait un échange incontrôlé de ces produits dans le Royaume.”

Des décennies d’interdiction

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a tenu à promouvoir un certain nombre de réformes sociales dans le royaume dans le cadre de sa très vantée Vision saoudienne 2030.

Il a annulé l’interdiction faite aux femmes de conduire en 2018 et a autorisé les concerts publics et la prolifération des cinémas, tout en imposant une répression généralisée aux critiques libérales et conservatrices au sein du royaume et en étouffant la dissidence.

Cependant, malgré les rumeurs, toute suggestion visant à abroger l’interdiction de l’alcool en vigueur depuis 72 ans a fait l’objet de nombreux refus du public.

L’interdiction de 1952 faisait suite à un incident impliquant le prince Mishari bin Abdulaziz Al Saud et un diplomate britannique, Cyril Ousman.

Lors d’une fête organisée par le diplomate, alors vice-consul britannique à Djeddah, le prince de 19 ans a abattu Ousman après que celui-ci ait refusé de lui servir davantage d’alcool.

Après le meurtre – qui a vu le prince Mishari condamné à la prison à vie – Le roi Abdulaziz Ibn Saud, fondateur de l’État saoudien moderne, a interdit tout alcool dans le pays.

Les personnes reconnues coupables de consommation d’alcool en Arabie Saoudite pouvaient auparavant être condamnées à des amendes, à des peines de prison, à la flagellation publique et à l’expulsion pour les étrangers.