DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — L’Arabie saoudite a salué mercredi les « résultats positifs » des négociations avec les rebelles houthis du Yémen après leur visite dans le royaume pour des pourparlers de paix, bien que Riyad ait publié peu de détails sur leurs discussions pour mettre fin à la guerre qui déchire les pays arabes. la nation la plus pauvre du monde.

Les cinq jours de pourparlers, qui représentaient les négociations publiques au plus haut niveau avec les Houthis dans le royaume, surviennent alors que l’Arabie saoudite tente une nouvelle fois de mettre fin à la guerre de coalition qu’elle a lancée pendant des années contre le Yémen. Ce conflit s’est retrouvé mêlé à une guerre régionale par procuration plus large à laquelle le royaume est confronté contre son rival régional de longue date, l’Iran, avec lequel il a atteint une détente plus tôt cette année.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères, dans une déclaration mercredi matin marquant la fin du voyage des Houthis, « a salué les résultats positifs des discussions sérieuses visant à parvenir à une feuille de route pour soutenir la voie de la paix au Yémen ».

« Le royaume continue de se tenir aux côtés du Yémen et de son peuple frère et (…) encourage les parties yéménites à s’asseoir à la table des négociations pour parvenir à une solution politique globale et durable au Yémen sous la supervision des Nations Unies », indique le communiqué.

La délégation Houthi a même rencontré le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid bin Salman, frère du puissant prince héritier Mohammed bin Salman, lors de sa visite. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le prince Khalid a qualifié ceux qui lui rendaient visite de « délégation de Sanaa », sans utiliser ni les Houthis ni le nom officiel du groupe rebelle, Ansar Allah.

« J’ai souligné le soutien du royaume au Yémen et réaffirmé notre engagement à promouvoir le dialogue entre toutes les parties pour parvenir à une solution politique globale sous la supervision de l’ONU », a déclaré le prince Khalid.

Mohammed Abdul-Salam, le négociateur en chef des Houthis, a écrit en ligne que les rebelles « ont tenu de longues réunions avec la partie saoudienne au cours desquelles nous avons discuté de certaines options et alternatives pour surmonter les désaccords évoqués lors des cycles précédents ».

« Nous les soumettrons aux dirigeants pour consultation et d’une manière qui contribuera à accélérer le décaissement des salaires et à résoudre les problèmes de la situation humanitaire dont souffre notre peuple yéménite, conduisant à une solution juste, globale et durable », a-t-il ajouté. « , a déclaré Abdul-Salam.

Les Houthis exigent depuis longtemps que la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite paie les salaires de tous les employés de l’État sous son contrôle – y compris ses forces militaires – à partir des revenus pétroliers et gaziers du Yémen, et qu’elle ouvre tous les aéroports et ports sous contrôle des Houthis dans le cadre de tout accord de paix.

L’agence de presse SABA, contrôlée par les rebelles, a reconnu le retour de la délégation à Sanaa, sans donner plus de détails sur les pourparlers.

Les responsables des Nations Unies, qui accueillent actuellement à New York l’Assemblée générale annuelle réunissant les dirigeants du monde, n’ont pas immédiatement commenté les remarques saoudiennes. Une déclaration conjointe publiée par les États-Unis et les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe, un bloc arabe de six pays du Golfe dirigé par Riyad, a salué « les efforts soutenus de l’Arabie saoudite pour encourager le dialogue yéménite-yéménite ».

« Les ministres ont également souligné leur soutien à un processus politique inclusif yéménite-yéménite sous les auspices de l’ONU qui résoudrait durablement le conflit », peut-on lire dans ce communiqué.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également rencontré les ministres des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour discuter de la fin de la guerre, en marge du sommet de l’ONU.

« Nous sommes, à notre avis, à un moment opportun, une opportunité d’aider le peuple du Yémen à tracer la voie vers une paix et une sécurité durables », a déclaré Blinken.

Le conflit au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis se sont emparés de Sanaa et d’une grande partie du nord du pays. Le gouvernement internationalement reconnu a fui vers le sud puis s’est exilé en Arabie Saoudite.

La prise de pouvoir des Houthis a incité une coalition dirigée par l’Arabie saoudite à intervenir des mois plus tard et le conflit s’est transformé en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, les États-Unis étant longtemps impliqués à la périphérie, fournissant une assistance en matière de renseignement au royaume.

Cependant, les critiques internationales concernant les frappes aériennes saoudiennes tuant des civils ont amené les États-Unis à retirer leur soutien. Mais les États-Unis sont soupçonnés de continuer à mener des frappes de drones visant des membres présumés de la branche locale d’Al-Qaïda au Yémen.

La guerre a tué plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, et a créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, tuant des dizaines de milliers d’autres. Cependant, le cessez-le-feu qui a expiré en octobre dernier a largement tenu depuis. L’Arabie saoudite, ses alliés locaux et les Houthis ont procédé à un échange de prisonniers en avril dans le cadre des efforts de pourparlers de paix.

Jon Gambrell, Associated Press