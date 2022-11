L’Arabie saoudite Salem Al-Dawsari marque un but incroyable pour choquer l’Argentine de Lionel Messi lors de la Coupe du monde au Qatar

L’Arabie saoudite a produit l’une des surprises les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde de football en choquant l’Argentine de Lionel Messi avec une victoire 2-1 mardi au stade Lusail. L’Argentine a pris les devants au début du match grâce au but de Messi depuis le point de penalty à la 10e minute, mais l’Arabie saoudite est revenue par derrière à la seconde pour créer une surprise dont on se souviendra longtemps.

C’est une frappe sensationnelle de Salem Al-Dawsari à la 53e minute de jeu qui a cloué l’Albiceleste à Doha.

Le joueur de 31 ans a réussi un tir imparable dans le coin supérieur après une délicieuse supercherie qui a fait le bonheur des fans saoudiens du monde entier. Le but a tout le potentiel pour être nominé pour le but du tournoi.

Doit écouter: le commentaire arabe alors que l’Arabie saoudite choque l’Argentine de Lionel Messi avec cette frappe au point d’exclamation de Salem Al-Dawsari. Semblable à regarder une tête de série 16 perdre un n ° 1 dans March Madness. Miracle on Ice avec des nuances géopolitiques plus sinistrespic.twitter.com/sSccwzdMW2– roger bennett (@rogbennett) 22 novembre 2022

Les défenseurs argentins n’ont pas réussi à retenir leurs nerfs au début de la seconde mi-temps, ils ont donc commencé leur campagne sur une note horrible.

Les champions de la Copa America se sont efforcés d’égaliser mais le gantier saoudien Mohammed Al-Owais s’est montré imbattable et le coup de sifflet final a déclenché des scènes de liesse.

Pendant ce temps, le retour de l’Arabie saoudite a commencé par un but de Saleh Al-Shehri pour annuler un penalty précoce de Lionel Messi.

C’était une finition calme de l’attaquant saoudien pour dépasser l’Argentin Emiliano Martinez.

Beaucoup pensent qu’il devrait être classé comme le plus grand bouleversement de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, l’Argentine ayant commencé le match en tant que favori avec une séquence de 36 matchs sans défaite qui s’est finalement terminée sur la plus grande scène.

“Parfois, toutes les étoiles sont alignées”, a déclaré l’entraîneur français de l’Arabie saoudite, Hervé Renard. “Aujourd’hui, toutes les étoiles étaient alignées pour nous.”

“Nous avons marqué l’histoire du football”, a-t-il ajouté. “Cela restera pour toujours, c’est le plus important. Mais nous devons aussi penser à regarder vers l’avenir. Nous avons encore deux matchs difficiles devant nous.”

Plus tôt, en première mi-temps, l’Argentine contrôlait le jeu, mais le coup du chapeau des buts hors-jeu pourrait leur faire très mal après le résultat dont ils venaient d’être témoins.

