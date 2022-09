L’Arabie saoudite saisit un record de 47 millions de comprimés d’amphétamine cachés dans une cargaison de farine

Les pilules ont été confisquées dans un entrepôt après être arrivées par le port sec de la capitale Riyad, a indiqué mercredi le ministère saoudien de l’Intérieur dans un communiqué.

Huit personnes soupçonnées de trafic de drogue ont été arrêtées, selon un porte-parole de la Direction générale du contrôle des stupéfiants (GDNC).

Le GDNC saoudien a suivi l’expédition et a fait une descente dans l’entrepôt, arrêtant six ressortissants syriens et deux ressortissants pakistanais soupçonnés de trafic de drogue.

“Les suspects ont été arrêtés et ont fait face à des mesures légales et ont été déférés au parquet”, indique le communiqué.