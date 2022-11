L’Arabie saoudite revient par derrière pour choquer l’Argentine de Lionel Messi

L’Arabie saoudite a stupéfié l’Argentine de Lionel Messi mardi, battant les deux fois vainqueurs 2-1 dans l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la Coupe du monde.

Salem Al-Dawsari a frappé un vainqueur époustouflant pour éliminer les favoris brûlants, mettant fin à la série de 36 matchs sans défaite de l’équipe sud-américaine.

La victoire était pleinement méritée après que l’Arabie saoudite soit revenue de l’arrière après que Saleh Al-Shehri ait annulé un penalty précoce de Lionel Messi.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Couverture complète | Tableau des points | Horaire | Résultats | botte dorée

Jouant une ligne défensive haute et risquée, les athlétiques Saoudiens ont profité de leur chance en première mi-temps lorsque l’Argentine a mis le ballon dans le filet à trois reprises pour se voir refuser par un appel de hors-jeu.

Mais dans un début de seconde période chaotique, les Saoudiens ont envahi l’équipe de Lionel Scaloni et ont marqué deux fois alors que la nation arabe battait les Sud-Américains pour la première fois en cinq tentatives.

Dans une première mi-temps dominée par l’Argentine, ce n’était qu’une question de temps avant que les tactiques défensives risquées de l’Arabie saoudite ne leur coûtent cher.

Cela a condensé le jeu en un morceau de gazon vert autour de la ligne médiane alors que l’équipe asiatique a joyeusement permis aux quatre arrières argentins de se passer le ballon entre eux.

Lisez aussi: Argentine vs Arabie saoudite Faits saillants Mises à jour de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Il semblait que l’Arabie saoudite faisait face à un long après-midi après l’intervention de VAR pour accorder un penalty lorsque Saud Abdulhamid a lutté contre Leandro Paredes au sol dans la surface de réparation dans un corner.

Messi a attendu que le gardien Mohammed Al-Owais plonge sur sa gauche avant de rouler froidement le ballon dans le coin opposé.

Mais si les Saoudiens se sentaient lésés par la technologie, cela les aiderait plus tard à rester dans le match.

Trois fois, l’Argentine a eu le ballon dans le filet pour se voir refuser par des appels de hors-jeu très serrés, le premier donné par VAR.

Il n’y a pas eu de controverse sur l’égalisation trois minutes après le début de la seconde période, alors qu’Al-Shehri a couru sur une touche de Feras Al-Brikan, a battu Cristian Romero à l’extérieur et a renvoyé le ballon sur le gardien Emiliano Martinez et dans le coin le plus éloigné. .

L’important contingent saoudien dans le stade de Lusail – où se déroulera la finale de la Coupe du monde – a explosé de joie.

Soudain, les Argentins ont été secoués et cinq minutes plus tard, le revirement était complet.

Le tour astucieux d’Al-Dawsari dans la surface a battu deux défenseurs avant de déplacer le ballon au-delà d’un tiers et de décocher un tir imparable dans la lucarne la plus éloignée.

La foule se déchaînait et Hassan Al-Tambakti a frappé l’air avec joie après que son tacle glissé désespéré ait privé Messi d’un tir clair au but.

Chaque arrêt d’Al-Owais, y compris un blocage à bout portant de la prod à bout portant de Nicolas Tagliafico, a été accueilli par des acclamations enthousiastes.

Il y a eu un drame tardif après qu’Al-Owais est entré en collision avec Yasser Al-Shahrani et a semblé l’assommer alors que son genou frappait la tête du défenseur.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici