L’Arabie saoudite révèle sa position sur le conflit ukrainien

Le royaume dit maintenir une « neutralité positive »

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré que Riyad et d’autres États arabes adoptaient une position impartiale dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie et souhaitaient maintenir des liens avec les deux parties. Il a fait cette déclaration après la conclusion du sommet de la Ligue arabe à Djeddah vendredi, auquel a participé le président ukrainien Vladimir Zelensky.

« Depuis le début de la crise, les pays arabes ont adopté une position de neutralité positive, ouvrant le dialogue avec les parties russe et ukrainienne, tout en assurant les relations arabes avec les deux parties », a déclaré le diplomate, ajoutant « Nous nous félicitons d’entendre les points de vue des deux côtés de [the] Conflit russo-ukrainien.

Le dirigeant ukrainien, quant à lui, a fait valoir, sans désigner personne, que certaines nations arabes se tournaient vers « un oeil aveugle » à Moscou « annexions illégales » de territoire.

L’Arabie saoudite a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou, qui incluent les efforts visant à réduire ses exportations d’énergie. La coopération continue de Riyad avec la Russie par le biais de l’OPEP+, un cartel d’exportateurs de pétrole, a suscité des critiques de la part des États-Unis.

Riyad a exprimé l’espoir de pouvoir négocier une résolution du conflit, s’engageant à maintenir des relations commerciales et diplomatiques avec la Russie et l’Ukraine.

Après avoir rencontré Zelensky plus tôt vendredi, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a parlé de « la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation entre la Russie et l’Ukraine. » Il a dit qu’il le ferait « Soutenir tous les efforts internationaux visant à résoudre politiquement la crise d’une manière qui contribue à la sécurité.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères s’est rendu à Kiev et à Moscou pour des entretiens de haut niveau en 2022, et a déclaré plus tard que ben Salmane était impliqué dans la négociation d’un échange de prisonniers entre les deux parties en septembre dernier, qu’il a salué comme un « percée humanitaire ».