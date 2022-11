L’Arabie saoudite reprend les exécutions de toxicomanes après deux ans de sursis

L’Arabie saoudite évolue rapidement depuis 2017, lorsque le prince héritier Mohammed ben Salmane est arrivé au pouvoir et a décidé de moderniser le royaume. Le jeune prince a sévèrement freiné l’influence des conservateurs et a défiguré la police religieuse qui patrouille dans les rues. Les femmes ont obtenu le droit de conduire et la loi sur la tutelle, qui accordait aux parents masculins le pouvoir sur des aspects clés de la vie des femmes, a été assouplie.

Bien qu’il n’ait pas précisé quels crimes seraient concernés, les militants saoudiens ont interprété sa déclaration comme faisant référence à la catégorie “ta’zir”, qui comprend les délits liés à la drogue et d’autres crimes non violents où la peine est laissée à la discrétion du juge.

Les groupes de défense des droits et les militants ont pris soin de ne pas célébrer prématurément. L’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme (ESOHR) et Reprieve, une organisation de défense des droits de l’homme basée à Londres, ont déclaré dans une déclaration conjointe au début de l’année dernière que la baisse pourrait être en partie attribuée au verrouillage de la pandémie.

En 2021, le nombre d’exécutions a plus que doublé pour atteindre 65. Cette année, il y a déjà eu 147 exécutions, selon un décompte de l’ESOHR rassemblé à partir de rapports dans les médias d’État saoudiens. Quatre-vingt-un hommes ont été mis à mort en une seule journée en mars – la plus grande exécution de masse en Arabie saoudite depuis des années.

“Ce qui se passe est complètement absurde”, a déclaré Taha al-Hajji, avocat saoudien et consultant juridique pour l’ESOHR. « Cela défie les directives du gouvernement et ses propos. Mohammed ben Salmane lui-même est sorti et a proclamé qu’ils réduiraient les peines.

Plus récemment, selon des responsables du renseignement et des forces de l’ordre, le Captagon a été fabriqué dans des régions syriennes contrôlées par le gouvernement et distribué dans tout le Moyen-Orient et en Europe par le Hezbollah, le groupe militant libanais.