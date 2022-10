L’Arabie saoudite répond aux accusations pétrolières américaines — RT World News

“Montrez-moi” l’acte hostile, dit le ministre saoudien de l’énergie en réponse à l’affirmation de l’OPEP comme arme d’énergie

Les dirigeants de l’OPEP ont rejeté mercredi les insinuations selon lesquelles ils militarisaient l’énergie, alors que Washington accusait l’organisation de « du côté de la Russie ». Le groupe OPEP+ a annoncé qu’il réduirait sa production à partir de novembre, afin de faire face à l’incertitude sur le marché mondial.

« Utilisez-vous l’énergie comme une arme ? » Hadley Gamble de CNBC a demandé mercredi au ministre de l’Énergie d’Arabie saoudite, le prince Abdulaziz bin Salman, lors d’une conférence de presse à Vienne.

“Une question très provocante… à laquelle je prends plaisir à répondre, Hadley,” Le prince Abdulaziz a répondu.

Montrez-moi où est l’acte de belligérance. Période.

Alors que divers médias ont émis l’hypothèse que l’OPEP pourrait réduire la production de 500 000 à un million de barils par jour, l’organisation a annoncé que la réduction s’élèverait à deux millions de barils par jour, soit l’équivalent de 2 % de la demande mondiale. Il s’agit de la plus forte réduction depuis 2020, lorsque les blocages de Covid-19 ont fait chuter la demande de pétrole à travers le monde.

“Il est clair que l’OPEP+ s’aligne sur la Russie avec l’annonce d’aujourd’hui”, L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One.















La Maison Blanche a également publié une déclaration du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et du directeur du Conseil économique national Brian Deese, qui a déclaré que le président Joe Biden était “déçu par la décision à courte vue” pour réduire la production, et que Biden va “consulter le Congrès sur des outils et des autorités supplémentaires pour réduire le contrôle de l’OPEP sur les prix de l’énergie.”

La décision de l’OPEP est intervenue alors que l’UE s’apprêtait à annoncer un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, qui aurait tenté d’imposer un plafond de prix sur le pétrole russe par le biais de restrictions d’expédition. Le plafonnement des prix a été approuvé par les États-Unis et leurs alliés du G7.

L’organisation dispose encore d’un “porte ouverte” pour que l’UE discute des questions énergétiques, a déclaré le secrétaire général de l’OPEP, Haitham al-Ghais du Koweït, à Gamble “J’attends que quelqu’un frappe à cette porte.”

“Nous ne mettons pas en danger les marchés de l’énergie”, a ajouté al-Ghais. “Nous apportons la sécurité, la stabilité aux marchés de l’énergie.”

“À un prix?” le CNBC a rapporté interrompu.

« Tout a un prix. La sécurité énergétique a aussi un prix », al-Ghais a répondu.