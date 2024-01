L’Arabie Saoudite rejoint officiellement l’Alliance BRICS

Suite aux invitations à l’expansion proposées lors du sommet annuel de 2023, l’Arabie saoudite est officiellement prête à rejoindre l’alliance des BRICS. En effet, le ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud Naledi Pandor a confirmé que l’Arabie saoudite et les quatre autres pays en expansion ont été officiellement inclus.

Début 2024, des inquiétudes ont commencé à surgir quant à la place de l’Arabie saoudite au sein de l’Alliance. Le pays a déclaré qu’il n’avait pas encore accepté l’invitation et qu’il étudiait toujours les implications géopolitiques de l’alignement. Cependant, Pandor a révélé mercredi lors d’une conférence de presse que le pays avait depuis confirmé l’invitation.

JUST IN : 🇸🇦 L’Arabie Saoudite rejoint officiellement les BRICS. – Watcher.Guru (@WatcherGuru) 31 janvier 2024

L’Arabie Saoudite devient officiellement membre des BRICS

Tout au long de l’année 2023, l’un des développements géopolitiques les plus importants a été l’expansion de l’alliance BRICS. Lors de son sommet annuel de 2023, il a annoncé son premier effort d’expansion depuis 2001, année où il a introduit l’Afrique du Sud. Plus précisément, l’alliance avait invité six pays différents du monde entier.

Depuis que ces invitations ont été accordées, l’Argentine a décliné en raison d’un changement de régime. De plus, des questions avaient commencé à surgir quant aux intentions de l’Arabie Saoudite d’adhérer. L’insistance du pays sur le fait qu’il envisageait toujours d’adhérer en 2024 a amené beaucoup à craindre qu’un rejet soit possible.

Cependant, il s’avère que ce n’est pas le cas, puisque l’Arabie saoudite a officiellement rejoint l’alliance des BRICS. Plus précisément, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a confirmé que les cinq autres invités avaient accepté. L’Arabie saoudite rejoindrait donc les Émirats arabes unis (EAU), l’Égypte, l’Éthiopie et l’Iran dans l’alliance.

Source : CNBC

« Aux confirmations des BRICS, cinq sur six ont confirmé. Il s’agit de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Éthiopie, de l’Iran… et de l’Égypte », a déclaré Pando lors d’une conférence de presse. “L’Argentine a écrit pour indiquer qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande acceptée par l’administration précédente de devenir membre à part entière du BRIFS, et nous acceptons leur décision.”

L’Arabie saoudite a longtemps été considérée comme un acteur clé des projets de l’alliance. Cependant, ses liens étroits avec les États-Unis menacent le résultat de cette invitation. Pourtant, leur adhésion au bloc n’a pas été confirmée et il est probable qu’ils adhèrent aux plans de dédollarisation qui sont devenus le centre d’intérêt du collectif.