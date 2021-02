Riyad a rejeté le rapport des services de renseignement américains accusant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi d ‘«abusif et incorrect», alors même que le Royaume ne devrait probablement pas faire face à de graves sanctions.

«Le gouvernement du Royaume rejette catégoriquement les conclusions abusives et incorrectes contenues dans le rapport sur la direction du Royaume», a déclaré vendredi le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que le rapport américain « Ne peut en aucun cas être accepté. »

L’Arabie saoudite rejette tout ce qui «Porter atteinte à son leadership, à sa souveraineté et à l’indépendance de son pouvoir judiciaire», ajoutèrent-ils.

La réaction de Riyad intervient après que l’administration Biden a rendu publique une évaluation de la communauté du renseignement américaine accusant l’héritier du trône saoudien du meurtre et du démembrement de Khashoggi en octobre 2018 dans un consulat en Turquie. Après avoir initialement nié que Khashoggi avait été tué, les Saoudiens ont blâmé les éléments voyous au sein des services de sécurité du Royaume et ont condamné à mort un certain nombre de responsables.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a qualifié l’assassinat de Khashoggi «Un crime odieux qui constituait une violation flagrante des lois et des valeurs du Royaume» mais ont dit qu’ils avaient pris «Les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un incident aussi malheureux ne se reproduise pas à l’avenir.»

Pendant ce temps, la rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, a commenté le rapport américain en exigeant des sanctions contre le prince Mohammed.

Les Etats Unis « Devrait imposer des sanctions contre le prince héritier, comme il l’a fait pour les autres auteurs – visant ses biens personnels mais aussi ses engagements internationaux », Callamard a dit, et a exhorté Washington à «Prendre l’initiative de garantir la responsabilité de ce crime et de mettre en place des mécanismes internationaux pour prévenir et punir de tels actes à l’avenir.»

Callamard et ceux qui se sentent comme elle sont déçus, cependant, car l’administration Biden a signalé qu’elle n’était pas intéressée à risquer l’alliance américaine avec l’Arabie saoudite en s’en prenant à « MBS », l’héritier désigné du roi de 85 ans Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Même si le président récemment inauguré Joe Biden a qualifié l’Arabie saoudite de « paria » état avec « Aucune valeur sociale de rachat » Lors de la campagne électorale de 2020, son équipe de sécurité nationale lui a dit que sanctionner le prince anéantirait l’alliance américano-saoudienne, a rapporté vendredi le New York Times citant des sources anonymes au sein de l’administration.

Le prince Mohammed ne sera pas invité aux États-Unis « À tout moment, » mais aucun autre dirigeant étranger ne sera non plus, car Biden, âgé de 78 ans, ne rencontrera personne en personne tant que la pandémie de coronavirus est en cours.

Au lieu de cela, les États-Unis ont l’intention de mettre sur liste noire quelque 70 responsables saoudiens sous le nouveau nom «Interdiction de Khashoggi» qui sera plus tard utilisé contre d’autres pays qui «Harceler, détenir ou blesser des dissidents et des journalistes.» La Chine, la Russie et la Turquie ont été citées nommément comme cibles potentielles.

