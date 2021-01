La difficulté de parvenir à un consensus lors de la réunion du groupe OPEP Plus semble montrer que la coopération entre l’Arabie saoudite, chef de facto de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, et la Russie est à nouveau soumise à des tensions considérables. Cette tension pourrait être un signe avant-coureur de difficultés à freiner la production dans les mois à venir.

L’effet sera une réduction globale de la production de pétrole. La nouvelle a fait grimper les prix de plus de 4%, atteignant des niveaux jamais vus depuis février. Le brut Brent a dépassé les 53 dollars le baril et le West Texas Intermediate a dépassé les 50 dollars, les négociants se félicitant de la volonté saoudienne de renoncer à certains barils dans le but de stabiliser le marché.

L’OPEP, la Russie et d’autres grands producteurs de pétrole sont parvenus mardi à un accord inhabituel sur les quotas de production, l’Arabie saoudite s’engageant à réduire sa production de pétrole d’un million de barils par jour et la Russie et le Kazakhstan remportant des augmentations de production relativement modestes.

5 janvier 2021 à 17 h 53 HE

5 janvier 2021 à 17 h 53 HE

Dans le même temps, pour soutenir le marché, les Saoudiens se sont portés volontaires pour réduire d’un million de barils par jour, soit l’équivalent d’environ 1% de l’offre mondiale, à environ 8,1 millions de barils par jour. Les Saoudiens produisaient plus de 11 millions de barils par jour au plus fort d’une guerre des prix avec la Russie au printemps dernier.

La Russie sera désormais autorisée à augmenter sa production de 65 000 barils par jour en février et de 65 000 barils supplémentaires par jour en mars, portant la production à plus de 9,2 millions de barils par jour.

Les Russes voulaient plus de rendement. Ils ont fait valoir qu’à moins que l’OPEP Plus ne suive le rythme de la reprise de la demande, le groupe perdra des parts de marché au profit des producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis. Les Russes semblent également plus optimistes quant à l’économie mondiale et à la reprise de la demande de pétrole.

Les Saoudiens ont appelé à la prudence, la pandémie étant encore loin d’être maîtrisée. Ils se sont méfiés d’assouplir les réductions de production convenues par le groupe en avril qui ont contribué à ramener les prix de leurs creux printaniers.

Avant cet accord et face à la baisse de la demande de pétrole au milieu de la première vague de la pandémie, l’Arabie saoudite et d’autres producteurs ont tenté de forcer la Russie à accepter une forte réduction de la production. Lorsque la Russie s’y est opposée, les Saoudiens ont augmenté leur production et réduit les prix, ce qui a déclenché une panique parmi les commerçants en avril qui a finalement fait chuter le prix du West Texas Intermediate.

La dynamique, cependant, avait changé avec l’accord d’avril qui a mis fin à la guerre des prix. L’Arabie saoudite et la Russie avaient évolué en bloc, avec des quotas de production identiques.

« Ne mettez pas en péril tout ce que nous avons accompli pour un bénéfice instantané mais illusoire », a déclaré le prince Abdulaziz, qui préside également les réunions de l’OPEP Plus, au début de la conférence.

Incapables de parvenir à un accord lundi, les grands producteurs, menés par les Saoudiens, ont estimé qu’il valait mieux trouver un compromis mardi ou risquer d’effrayer les commerçants toujours méfiants face à la guerre des prix.

Les Saoudiens et les autres pays de l’OPEP restent préoccupés par les perspectives de leur pétrole. L’OPEP Plus a publié un déclaration après la réunion, notant «l’impact choquant de la pandémie de Covid-19 sur l’économie et les marchés mondiaux».

« La hausse des infections, le retour de mesures de verrouillage plus strictes et les incertitudes croissantes ont entraîné une reprise économique plus fragile qui devrait se poursuivre jusqu’en 2021 », indique le communiqué.