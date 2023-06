L’Arabie saoudite recherche la collaboration et non la concurrence avec la Chine (ministre de l’Énergie)

L’Arabie saoudite recherche une coopération plus étroite avec la Chine sur les investissements commerciaux et les flux énergétiques plutôt que de rivaliser avec la superpuissance, a déclaré le ministre de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman.

« Nous en sommes venus à reconnaître la réalité d’aujourd’hui que la Chine prend, a pris une avance, continuera à prendre cette avance. Nous n’avons pas à rivaliser avec la Chine, nous devons collaborer avec la Chine », a-t-il déclaré à Dan Murphy de CNBC lors de la conférence commerciale arabo-chinoise dimanche.

Il a ajouté qu’il était utile de travailler avec la Chine, car ils ont pris les devants pour trouver les « bons fabricants », en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. « Nous n’irons plus jamais dans ce jeu à somme nulle. »

La conférence de Riyad s’est tenue dans le contexte des relations économiques et diplomatiques croissantes entre la Chine et l’Arabie saoudite, alors que les deux naviguent dans des relations de plus en plus tendues avec l’Occident.

« Cela ne signifie pas que nous n’allons pas collaborer avec d’autres », a également déclaré le ministre.