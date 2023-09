L’Arabie Saoudite réalise des progrès remarquables dans sa transition vers la haute technologie

L’Arabie saoudite est depuis longtemps synonyme de pétrole. Pendant des décennies, son économie a été fortement dépendante de cet « or noir », les exportations de pétrole dominant ses sources de revenus. Cependant, la direction du Royaume, sous la direction du dynamique prince héritier Mohammed ben Salmane, a amorcé une transformation profonde, visant non seulement à réduire la dépendance de l’Arabie saoudite au pétrole, mais également à la positionner comme une plaque tournante mondiale de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du progrès technologique.

Cette stratégie à multiples facettes visant à faire passer l’Arabie saoudite d’une économie dépendante du pétrole à une puissance de haute technologie est surveillée de près par les gouvernements occidentaux, qui réalisent qu’un partenariat avec le Royaume peut être mutuellement bénéfique et peut aider à développer la prochaine génération d’innovation et de haute technologie. -industries technologiques.

Il semble que le Royaume ait reconnu que l’ampleur de ses ambitions dans le cadre de sa Vision 2030 pourrait être écrasante pour certains, nécessitant un effort substantiel pour instaurer la confiance et promouvoir les partenariats et la coopération. Par conséquent, il investit considérablement dans cinq éléments essentiels pour souligner son engagement à favoriser les partenariats.

Le Royaume a, dans le passé, joué un rôle démesuré dans l’économie. Il reconnaît désormais l’importance d’un secteur privé dynamique pour stimuler la diversification économique. À cette fin, le gouvernement saoudien a lancé plusieurs initiatives visant à faciliter le fonctionnement des entreprises, en encourageant les investissements nationaux et étrangers. Les réformes comprennent la simplification des réglementations, la rationalisation des procédures commerciales et l’offre d’incitations aux startups et aux entreprises technologiques.

L’Arabie saoudite ayant l’une des plus grandes populations de jeunes de la région, la Vision 2030 met également fortement l’accent sur le développement du capital humain du pays. Cela implique des réformes dans le secteur de l’éducation pour garantir que la jeunesse saoudienne soit dotée des compétences nécessaires pour les industries de haute technologie. En outre, des efforts ont été déployés pour accroître la participation des femmes au marché du travail, augmentant ainsi le vivier global de talents.

Le progrès technologique et l’innovation seront le moteur de la future économie mondiale. Pour faciliter la transition vers une économie de haute technologie, la création de centres de recherche et de pôles d’innovation, tels que l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah et la Cité du roi Abdulaziz pour la science et la technologie, a favorisé le progrès technologique et l’innovation dans divers domaines.

Au-delà du pétrole, le Royaume ambitionne de diversifier ses sources de revenus. Cela implique le développement de secteurs tels que le tourisme, le divertissement et les énergies renouvelables, qui contribuent à la stabilité économique et créent de nouvelles opportunités pour les citoyens saoudiens.

Et avec le changement climatique et les conditions météorologiques anormales devenant de plus en plus monnaie courante, chaque stratégie doit reconnaître l’importance de la durabilité et de la responsabilité environnementale. Les initiatives visant à réduire les émissions de carbone, à accroître l’efficacité énergétique et à promouvoir les sources d’énergie propres sont ainsi prises en compte dans toute planification.

Cette fondation aidera le gouvernement saoudien à attirer les investissements étrangers dans les secteurs de haute technologie. Des initiatives telles que les programmes de réalisation de la vision saoudienne incitent les entreprises étrangères à établir une présence dans le Royaume, apportant avec elles leur expertise, leurs capitaux et leur technologie.

Le Royaume a ensuite connu une augmentation rapide du nombre de startups et d’entrepreneurs technologiques. Des initiatives telles que le programme Misk Innovation fournissent un soutien et un financement aux aspirants entrepreneurs, favorisant ainsi une culture d’innovation et d’entrepreneuriat.

Les investissements dans les infrastructures numériques, notamment l’Internet haut débit et l’expansion des réseaux 5G, ont jeté les bases de la croissance d’industries de haute technologie telles que le commerce électronique, la fintech et l’intelligence artificielle.

La création de pôles d’innovation et de parcs technologiques – tels que NEOM, la ville futuriste prévue au nord-ouest de l’Arabie saoudite, et la Techno Valley de Riyad – a fourni un espace physique pour la recherche, le développement et la collaboration entre les entreprises technologiques et les startups.

L’Arabie saoudite a investi massivement dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, favorisant ainsi une culture d’innovation et de création de connaissances. Des institutions comme KAUST ont attiré les meilleurs talents et mené des recherches révolutionnaires dans divers domaines.

Encourager une culture d’innovation, de prise de risque et d’entrepreneuriat parmi les citoyens saoudiens est un processus continu qui nécessite le soutien et l’éducation de la société. Dr Azem Ibrahim

Le Royaume a formé des partenariats stratégiques avec des géants mondiaux de la technologie comme Amazon, Google et Huawei, facilitant le transfert de connaissances, l’échange de technologies et le développement de coentreprises dans les secteurs technologiques émergents.

Et les efforts de l’Arabie Saoudite commencent désormais à porter leurs fruits.

Le Royaume a fait des progrès significatifs dans le domaine des énergies renouvelables grâce à l’objectif de la Vision 2030 de diversifier les sources d’énergie. Des projets comme le parc solaire de NEOM, l’un des plus grands au monde, démontrent l’engagement de l’Arabie saoudite en faveur de l’énergie propre et du développement durable.

L’Arabie saoudite investit dans la recherche et le développement de l’IA, avec des applications allant des soins de santé à la finance. Des initiatives telles que la Saudi Data and AI Authority visent à exploiter le potentiel de l’IA pour stimuler la croissance économique et l’innovation.

Le développement de secteurs du divertissement et du tourisme de classe mondiale a attiré des visiteurs et des investissements internationaux. L’ouverture de lieux de divertissement, notamment de cinémas et de parcs à thème, a transformé le paysage culturel du pays.

Le secteur de la fintech en Arabie Saoudite connaît une croissance rapide, avec des startups proposant des services financiers et des solutions de paiement innovants. Les réformes réglementaires ont créé un environnement propice à l’innovation fintech.

Cependant, ce chemin long et ambitieux n’est pas sans embûches et obstacles. Même si la transition de l’Arabie saoudite vers la haute technologie est prometteuse, plusieurs défis doivent être relevés.

Développer une main-d’œuvre qualifiée pour les industries de haute technologie reste un défi. Il est crucial de combler le déficit de compétences et de fournir une éducation et une formation de qualité.

Des efforts continus visant à rationaliser les réglementations et à créer un environnement favorable aux entreprises sont nécessaires pour attirer davantage d’investissements étrangers et favoriser l’innovation.

Encourager une culture d’innovation, de prise de risque et d’entrepreneuriat parmi les citoyens saoudiens est un processus continu qui nécessite le soutien et l’éducation de la société.

L’Arabie saoudite est confrontée à une concurrence mondiale dans le secteur de la haute technologie. Le maintien de son avantage concurrentiel nécessitera des investissements soutenus, de l’innovation et de l’adaptabilité.

La Vision 2030 du prince héritier est à l’origine d’un changement transformateur dans l’économie saoudienne, d’une forte dépendance au pétrole à un avenir diversifié et de haute technologie. Le Royaume a réalisé des progrès remarquables dans la construction d’un écosystème de haute technologie florissant, en attirant les investissements étrangers, en encourageant les startups et en investissant dans la recherche et l’innovation. Même si des défis subsistent, la vision et l’engagement de l’Arabie saoudite en faveur de cette transformation sont en mesure de positionner le pays comme un leader mondial en matière de haute technologie, garantissant ainsi un avenir prospère et durable aux générations à venir.

• Le Dr Azeem Ibrahim est directeur des initiatives spéciales au New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington, DC, et auteur de « The Rohingyas : Inside Myanmar’s Genocide » (Hurst, 2017). X : @AzeemIbrahim