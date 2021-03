Les bombardements dirigés par l’Arabie saoudite et les attaques des Houthis ont dévasté l’économie fragile du Yémen et fait de nombreuses victimes civiles, et 80% des quelque 30 millions d’habitants du pays ont besoin d’une aide humanitaire. Selon certaines estimations, près d’un quart de million de Yéménites ont été tués dans le conflit, et des millions sont confrontés à la faim ou à la famine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy