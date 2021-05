L’Arabie saoudite propose officiellement des Coupes du monde tous les deux ans

La fédération saoudienne de football a officiellement demandé à la FIFA d’envisager d’organiser des Coupes du monde biennales masculines et féminines, a annoncé mardi l’institution mondiale du football.

La proposition « demandant une étude de faisabilité à réaliser sur l’impact » de jouer les deux tournois tous les deux ans sera soumise à la réunion annuelle de la FIFA des 211 fédérations membres. Le congrès se tient vendredi sous forme de réunion à distance.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a toujours déclaré qu’une Coupe du monde féminine pourrait avoir lieu tous les deux ans. La prochaine édition en 2023 sera accueillie par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Une proposition distincte à la réunion de la FIFA de vendredi de la Jamaïque appelle à «préparer un concept de compétition mondiale de football féminin».

Une Coupe du monde masculine biennale a été organisée par Sepp Blatter, alors président de la FIFA, il y a plus de 20 ans.

L’idée revient maintenant vers la fin de la saison la plus chargée et la plus encombrée du football moderne.

En Europe, le même nombre de compétitions et de matchs pour les clubs et les équipes nationales a été disputé malgré plusieurs semaines perdues car la saison précédente retardée par la pandémie COVID-19 a repoussé le début de septembre.

La création de compétitions nouvelles et plus importantes est un thème clé de la présidence d’Infantino, bien que le syndicat mondial des acteurs FIFPRO prévienne les joueurs confrontés à l’épuisement professionnel et aux blessures dus à des charges de travail plus importantes.

La première année de la présidence d’Infantino a vu la FIFA ajouter 16 équipes et 16 matchs supplémentaires à la Coupe du monde pour l’édition 2026. Le tournoi de 48 équipes et 80 matchs sera organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique et devrait établir des records de fréquentation et de revenus.

La FIFA devait lancer cette année un tournoi de Coupe du monde des clubs à 24 équipes en Chine.

Les responsables du football européen se sont d’abord opposés au projet, invoquant le manque de transparence d’Infantino sur les bailleurs de fonds.

La FIFA entretient des relations étroites avec l’Arabie saoudite. Photo de Richard Juilliart – UEFA / UEFA via Getty Images

Le tournoi inaugural a été suspendu l’année dernière lorsque la pandémie de coronavirus a contraint le Championnat d’Europe et la Copa America à être reportés à 2021.

L’idée de la Coupe du monde biennale a été relancée en 2018 par le leader du football sud-américain Alejandro Dominguez, un vice-président de la FIFA qui était alors un proche allié d’Infantino.

Dominguez et l’instance de football sud-américaine CONMEBOL se sont depuis rapprochés des officiels de l’UEFA, dont le Championnat d’Europe quadriennal serait probablement menacé en disputant deux fois plus de Coupes du monde.

Chaque Coupe du monde rapporte à la FIFA jusqu’à 6 milliards de dollars en accords de diffusion et commerciaux. Le tournoi de l’Euro 2016 – qui comptait 51 matchs contre 64 en Coupe du monde à 32 équipes – a rapporté à l’UEFA environ 2,3 milliards de dollars.

L’idée que la Coupe du monde masculine et l’Euro pourraient être organisées tous les deux ans a été soulevée en mars par l’entraîneur du grand Arsène Wenger, qui est maintenant responsable du développement mondial de la FIFA.

Wenger et Dominguez ont tous deux utilisé l’argument selon lequel les joueurs méritent plus de chances de jouer dans les Coupes du monde.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo visent tous deux à disputer leur cinquième Coupe du monde au Qatar l’année prochaine.