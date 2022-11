L’Arabie saoudite prolonge les conditions d’aide de 5 milliards de dollars à l’Égypte

L’agence de presse saoudienne, gérée par l’État, a déclaré que l’extension permettrait à l’Égypte d’ouvrir de “nouveaux canaux de financement avec des organisations régionales et internationales” et contribuerait à la conclusion d’un accord préliminaire de 3 milliards de dollars que le pays le plus peuplé du Moyen-Orient a conclu avec le FMI en octobre.

L’économie égyptienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine. L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, dont la plupart provenaient de Russie et d’Ukraine. Dans les retombées de la guerre en Europe de l’Est, l’Égypte a eu du mal à lutter contre la flambée de l’inflation, qui a culminé à plus de 16 % en octobre.