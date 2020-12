Pour la première fois, le budget n’a pas fourni de ventilation des revenus pétroliers et non pétroliers, car le géant pétrolier du royaume Aramco a introduit une partie de ses actions sur le marché boursier saoudien l’année dernière, a déclaré le ministre des Finances Mohammed al-Jadaan. La publication des prévisions de bénéfices pourrait faire la lumière sur les milliards de dollars de dividendes que l’entreprise publique continue de verser aux actionnaires malgré une forte baisse des bénéfices. La quasi-totalité de l’argent des dividendes va à l’actionnaire majoritaire de la société, le gouvernement saoudien, pour aider à couvrir les dépenses du gouvernement.

L’Arabie saoudite est aux prises avec un déficit budgétaire depuis la première chute des prix du pétrole en 2014. Pendant des années, il a augmenté les dépenses publiques, grâce à de solides réserves budgétaires pour amortir l’impact des mesures d’austérité telles que de nouvelles taxes et des réductions de subventions. Alors que les prix du pétrole brut chutaient à environ 40 dollars le baril alors que le virus réduisait la demande, le royaume a pris des mesures plus drastiques, triplant sa taxe sur la valeur ajoutée à 15% et réduisant les allocations pour les fonctionnaires.