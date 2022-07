L’Arabie saoudite présente un gratte-ciel en miroir de 170 km offrant des services « autonomes » | Nouvelles du monde

S’il s’agissait de la séquence d’ouverture d’un film de science-fiction, peu seraient surpris.

Dans une vidéo brillante racontée par un artiste voix off américain, l’Arabie saoudite a présenté en avant-première The Line, un gratte-ciel de 170 km de long et de 500 m de haut – plus haut que l’Empire State Building de New York.

Il est conçu pour neuf millions d’habitants vivant dans une “série de communautés uniques”.

Les résidents auront accès à “tous leurs besoins quotidiens” dans des “quartiers à cinq minutes à pied”.

Des services « autonomes » sont promis grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, dans ce qui est décrit comme une « révolution de la civilisation ».

Image:

La ligne devrait avoir une longueur de 170 km. Photo : Agence de presse saoudienne



La structure linéaire de 200 m de large, qui sera revêtue de verre miroir, est la tentative du royaume du désert de créer une “qualité de vie plus saine et plus durable” avec des communautés “organisées en trois dimensions” – par opposition aux villes traditionnelles qui, selon elle, sont “dysfonctionnelles”. et pollué” et “ignorer la nature”.

Une autre vidéo montre le résident d’une jungle urbaine grise s’échappant vers The Line, qui est dépeint comme une oasis.

Construit dans le nord-ouest du pays, il devrait couvrir 34 kilomètres carrés et le trajet d’un bout à l’autre ne devrait prendre que 20 minutes.

Il n’y aura “pas besoin de voitures” et les émissions de carbone seront nulles, a déclaré le pays.

L’approvisionnement en énergie et en eau est décrit comme “100% renouvelable”.

A l’intérieur, il y aura un “microclimat tempéré toute l’année avec une ventilation naturelle”.

Image:

Il y aura des “quartiers à cinq minutes à pied”, selon le texte de présentation officiel. Photo : Agence de presse saoudienne



Le projet futuriste fait partie de NEOM, une zone économique de 500 milliards de dollars qui devrait être en partie financée par une introduction en bourse prévue en 2024.

NEOM a été annoncé en 2017 dans le cadre du plan de réforme Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman, qui vise à aider à diversifier l’économie saoudienne loin du pétrole.

Une première phase de levée de fonds devrait coûter 319 milliards de dollars, dont la moitié proviendra du fonds souverain du royaume.

Le pays fera appel à d’autres fonds souverains dans la région et dans le monde au cours du quatrième trimestre de cette année pour lever une partie de l’argent restant, a déclaré le prince héritier.

Discutant de The Line, il a déclaré que “puisque nous le faisons à partir de rien, pourquoi devrions-nous copier des villes normales?”

Il a ajouté: “Je pense que ce sera la meilleure zone habitable – de loin – de toute la planète.”