Le processus d’appel d’offres pour l’édition 2030 de la Coupe du monde n’en est qu’à ses balbutiements, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé en mars qu’une offre conjointe entre l’Angleterre et la République d’Irlande est probable – bien qu’il soit entendu que la violence de foule qui a entaché dimanche La finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie a été un coup dur pour les espoirs de la candidature commune.

Mais selon un rapport de L’athlétisme, la perte potentielle de l’Angleterre pourrait être à l’avantage de l’Arabie saoudite au milieu des informations selon lesquelles la nation du Golfe a formé un organe exploratoire pour explorer une liste de candidats qui pourraient être en mesure de former une offre conjointe – l’Italie étant considérée comme le premier favori malgré les 2 250 mile distance entre les pays.

Le rapport indique également que l’Arabie saoudite étudie également une candidature aux côtés de l’Égypte et du Maroc pour le tournoi 2030, qui sera étendu à 48 équipes. On pense que l’infrastructure des stades de ces pays aurait besoin d’un développement important avant qu’une candidature ne soit considérée comme réaliste.

La nouvelle du plan prospectif est considérée comme la dernière étape de ce qui semble être une campagne menée par le pays pour s’insérer comme une présence mondiale majeure dans le monde du sport, et intervient après que des mesures similaires aient été prises dans le monde de la Formule 1, professionnel lutte et boxe professionnelle de haut niveau.

Cependant, les critiques se sont élevées contre l’intervention de l’Arabie saoudite dans le sport mondial, affirmant que les plans représentent « lavage-sport« , ou le blanchiment de la réputation d’un pays en organisant des événements sportifs de grande envergure – beaucoup citant leur bilan souvent critiqué en matière de droits humains, ainsi que des accusations selon lesquelles les femmes sont traitées comme des « citoyennes de seconde classe ».

Le chef du pays, le prince héritier Mohammed bin Salman, a pris des mesures pour modifier les règles saoudiennes relatives au mariage des enfants, à la peine capitale et autorisant les femmes à devenir chauffeurs.

Toute offre entre l’Arabie saoudite et l’Italie s’inscrirait dans le cadre d’une relation sportive existante entre les deux nations, l’Arabie saoudite devant accueillir la finale de la Supercoupe d’Italie pour la troisième fois consécutive cette année.

On pense cependant que la candidature de l’Angleterre avec l’Irlande est en danger après les scènes du week-end dernier à Wembley qui ont vu 2 500 fans sans billet, décrits plus tard par la FA comme « ivrogne ivres », prennent d’assaut les grilles et provoquent plusieurs incidents violents dans et autour du célèbre stade.

C’était le deuxième match consécutif mettant en vedette l’Angleterre à Wembley pour lequel les Three Lions faisaient l’objet d’une enquête de l’UEFA en raison de problèmes de foule.