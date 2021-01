Les frontières terrestres, aériennes et maritimes entre l’Arabie saoudite et le Qatar rouvriraient avant le prochain sommet du Conseil de coopération du Golfe. L’accord négocié par les États-Unis met fin à l’impasse diplomatique qui a débuté en juin 2017.

Riyad ouvrira les frontières lundi soir, ont rapporté plusieurs médias citant le ministre koweïtien des Affaires étrangères Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah. Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis lèveront également leur blocus du Qatar, tandis que Doha abandonnera ses contestations juridiques de l’embargo, selon la radio publique israélienne.

La crise du Golfe prend fin: * L’Arabie saoudite et le Qatar ouvriront leurs frontières et leurs espaces aériens * Les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte lèveront l’embargo sur le Qatar. * Le Qatar abandonnera tous les procès * Kushner assistera à la signature de l’accord du Golfe – Amichai Stein (@ AmichaiStein1) 4 janvier 2021

Toutes les parties se seraient également engagées à mettre fin « Campagnes médiatiques » l’un contre l’autre. Le Qatar possède Al Jazeera, un important réseau d’information international.

Un accord officiel sera signé lors du sommet du CCG qui doit débuter mardi en Arabie saoudite. L’émir Tamim Bin Hamad al-Thani, le dirigeant du Qatar, devrait y assister – pour la première fois depuis que la crise diplomatique a éclaté en 2017.

Seront également présents Jared Kushner, l’envoyé du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient et conseiller à la Maison Blanche qui aurait aidé à négocier l’accord. Kushner a travaillé les téléphones jusqu’à tôt lundi matin, négociant les derniers détails de l’accord, a déclaré un responsable de la Maison Blanche aux journalistes lors d’un appel de fond.

L’Arabie saoudite et le Qatar signent un accord négocié par les États-Unis pour atténuer la crise du Golfe – Axios https://t.co/ZpzaXWpiqV – Team Trump (envoyez TRUMP au 88022) (@TeamTrump) 4 janvier 2021

Kushner s’était rendu à Doha et à Riyad le mois dernier, rencontrant à la fois l’émir Tamim du Qatar et le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite.

Le Royaume et ses alliés du Golfe ont imposé un embargo contre le Qatar début juin 2017 – quelques jours à peine après la visite de Trump dans la région – accusant la dynastie al-Thani de sympathies pour les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement Daech) et l’Iran. Le différend s’est avéré gênant pour les États-Unis, qui ont des troupes et des bases au Qatar, à Bahreïn, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

L’agence de presse saoudienne SPA a cité le prince Mohammed ben Salmane disant que le sommet du CCG unirait le Golfe «Face aux défis auxquels la région est confrontée», se référant vraisemblablement à l’Iran.

Aussi sur rt.com Trump prépare un faux drapeau pour « fabriquer un prétexte » pour une attaque contre l’Iran, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Zarif

Faisant appel à l’hostilité mutuelle envers Téhéran, Kushner a négocié une série d’accords entre les États du Moyen-Orient et Israël l’année dernière, en commençant par les Émirats arabes unis en août, suivis de Bahreïn en septembre et du Soudan en octobre. L’Arabie saoudite n’a pas officiellement rejoint ce qui a été surnommé les «accords d’Abraham».

Cependant, Axios a cité un diplomate anonyme arabe du Golfe qui a déclaré que si certains des problèmes entre le Qatar et le CCG étaient résolus, le « causes profondes » restent encore, y compris «De mauvaises relations personnelles entre les dirigeants et de grandes différences politiques sur l’Iran, la Turquie et les Frères musulmans.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!