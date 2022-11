L’Arabie saoudite pourrait accueillir la Coupe du monde 2030, selon un expert

Des rumeurs sur une éventuelle candidature de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2030 ont fait surface ces derniers jours. La spéculation a commencé à tourbillonner après que le prince héritier Mohammed bin Salman a été vu assis à côté du président de la FIFA Gianni Infantino lors du match d’ouverture du tournoi. L’Arabie saoudite ne jouait évidemment pas de match à ce moment-là.

Ces rumeurs suggèrent également que d’autres nations pourraient rejoindre l’Arabie saoudite en tant que co-hôtes. L’Égypte et la Grèce pourraient éventuellement s’associer à l’Arabie saoudite pour participer à la Coupe du monde 2030. Ceci malgré le fait que la capitale de la Grèce (Athènes) et la capitale de l’Arabie saoudite (Riyad) sont séparées par plus de 2 000 miles.

Un expert dit que la Coupe du monde saoudienne est possible en 2030

Néanmoins, l’expert en économie sportive et géopolitique Simon Chadwick affirme que le scénario pourrait très bien se produire. “Cette rumeur, qui n’est pas fondée pour le moment, a des preuves”, a déclaré Chadwick à Sportico.

“[Hosting] est tout à fait conforme à ce que l’Arabie saoudite a essayé de faire dans le football et plus généralement en termes politiques au cours des sept dernières années. Il est réaliste de penser que l’Arabie saoudite et ses deux partenaires sont une véritable possibilité pour 2030. »

Jusqu’à présent, il n’y a eu que trois candidatures officielles pour la Coupe du monde 2030. Deux des trois impliquent plusieurs pays par offre. Ces trois choix possibles incluent : l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay ; Portugal, Espagne, Ukraine et Maroc. La FIFA ne vote pas sur un hôte avant 2024.

Rapports contradictoires de responsables saoudiens

Cependant, le journaliste indépendant Seamus Malekafzali a versé de l’eau froide sur l’idée potentielle. Le journaliste a rendu compte de récents commentaires de responsables saoudiens. Un porte-parole du ministère du Tourisme a déclaré à Bloomberg que le pays du Moyen-Orient n’avait pas de candidature pour la Coupe du monde 2030.

Il reste encore beaucoup de temps à l’Arabie saoudite, ou à toute autre nation, pour soumettre une offre officielle pour accueillir le tournoi. Cependant, le groupe dirigé par l’Uruguay a probablement le dessus dans la sélection des hôtes. L’Uruguay a déjà accueilli la première Coupe du Monde de la FIFA en 1930 et il pourrait être approprié d’honorer cet anniversaire.

