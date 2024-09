Rien ne peut se produire sans un État palestinien indépendant, a déclaré le prince Mohammed ben Salmane

Il ne peut y avoir de normalisation des relations entre Riyad et Jérusalem-Ouest sans la création d’un État palestinien indépendant, a annoncé le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Le prince avait précédemment déclaré que les pourparlers soutenus par les États-Unis entre l’Arabie saoudite et Israël étaient proches d’une solution, avant que le conflit de Gaza n’éclate en octobre dernier.

« Le Royaume ne cessera pas son travail inlassable en vue de l’établissement d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, et nous affirmons que le Royaume n’établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela », a déclaré mercredi Ben Salmane, selon Reuters.

Il a également condamné la « Les crimes de l’occupation israélienne » contre le peuple palestinien.

Selon deux sources anonymes qui ont parlé à Reuters, le « normalisation » L’amélioration des relations entre l’Arabie saoudite et Israël est considérée comme une condition préalable à la signature par Riyad d’un pacte de défense avec Washington.

L’annonce de Ben Salmane intervient juste avant que l’Assemblée générale des Nations Unies ne vote une résolution exigeant la fin de l’occupation israélienne du territoire palestinien.















L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a qualifié le projet de résolution « terrorisme diplomatique » et l’a critiqué pour ne pas avoir dénoncé les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 à Gaza. L’envoyée américaine, Linda Thomas-Greenfield, s’est également prononcée contre la résolution.

La résolution appelle Israël à « mettre fin sans délai à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé », Le projet de loi prévoit de libérer le territoire palestinien d’ici 12 mois et de réparer les dommages causés par l’occupation. Il a été adopté par 124 voix pour, 12 contre et 43 abstentions.

Israël a imputé la mort de 1.200 personnes à l’incursion du Hamas et a déclaré que 250 autres avaient été prises en otage. Selon le ministère de la Santé de l’enclave, plus de 41.000 Palestiniens ont été tués dans les opérations militaires israéliennes depuis lors, tandis que plus de 95.000 ont été blessés.