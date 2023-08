L’Arabie saoudite plonge dans les efforts de paix en Ukraine avec les pourparlers de Djeddah

L’Arabie saoudite devait accueillir samedi des pourparlers sur la guerre en Ukraine lors de la dernière flexion de son muscle diplomatique, bien que les attentes soient modérées quant à ce que le rassemblement pourrait accomplir.

La réunion des conseillers à la sécurité nationale et d’autres responsables dans la ville côtière de Jeddah, sur la mer Rouge, souligne la « disposition de Riyad à exercer ses bons offices pour contribuer à la recherche d’une solution qui débouchera sur une paix permanente », a déclaré vendredi l’agence de presse saoudienne officielle.

Des invitations ont été envoyées dans une trentaine de pays, la Russie n’en faisant pas partie, selon des diplomates au fait des préparatifs.

Le rapport de la SPA indiquait seulement qu’«un certain nombre de pays» seraient présents.

Cela fait suite aux pourparlers organisés par l’Ukraine à Copenhague en juin, qui étaient conçus pour être informels et n’ont pas abouti à une déclaration officielle.

Au lieu de cela, les diplomates ont déclaré que les sessions visaient à engager un éventail de pays dans des débats sur une voie vers la paix, notamment les membres du bloc BRICS avec la Russie qui ont adopté une position plus neutre sur la guerre contrairement aux puissances occidentales.

S’exprimant vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le large éventail de pays représentés dans les pourparlers de Djeddah, y compris les pays en développement qui ont été durement touchés par la flambée des prix alimentaires déclenchée par la guerre.

« C’est très important, car sur des questions telles que la sécurité alimentaire, le sort de millions de personnes en Afrique, en Asie et dans d’autres parties du monde dépend directement de la rapidité avec laquelle le monde met en œuvre la formule de paix », a-t-il déclaré.

L’Arabie saoudite, le plus grand exportateur mondial de brut qui travaille en étroite collaboration avec la Russie sur la politique pétrolière, a vanté ses liens avec les deux parties et s’est positionnée comme un médiateur possible dans la guerre, qui dure maintenant depuis près d’un an et demi.

« En accueillant le sommet, l’Arabie saoudite veut renforcer sa candidature pour devenir une puissance moyenne mondiale avec la capacité d’arbitrer les conflits tout en nous demandant d’oublier certaines de ses stratégies et actions ratées du passé, comme son intervention au Yémen ou le meurtre de Jamal. Khashoggi », a déclaré Joost Hiltermann, directeur du programme Moyen-Orient pour l’International Crisis Group.

L’assassinat en 2018 de Khashoggi, chroniqueur saoudien du Washington Post, par des agents saoudiens en Turquie menaçait autrefois d’isoler le prince héritier Mohammed bin Salman, le dirigeant de facto du royaume.

Mais la crise énergétique produite par la guerre en Ukraine a élevé l’importance mondiale de l’Arabie saoudite, contribuant à faciliter sa réhabilitation.

Aller de l’avant Riyad « veut être en compagnie d’une Inde ou d’un Brésil, car ce n’est qu’en tant que club que ces puissances moyennes peuvent espérer avoir un impact sur la scène mondiale », a ajouté Hiltermann.

« Sont-ils capables de s’entendre sur toutes les choses, comme la guerre en Ukraine, est une grande question. »

‘Équilibrage’

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022, échouant dans sa tentative de prendre Kiev mais s’emparant de pans de territoire que les troupes ukrainiennes soutenues par l’Occident se battent pour reprendre.

Pékin, qui se dit neutre dans le conflit mais qui a été critiqué par les capitales occidentales pour avoir refusé de condamner Moscou, a annoncé vendredi qu’il participerait aux pourparlers de Djeddah.

« La Chine est disposée à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la promotion d’un règlement politique de la crise ukrainienne », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

L’Inde a également confirmé sa présence à Djeddah, décrivant cette décision comme « conforme à notre position de longue date » selon laquelle « le dialogue et la diplomatie sont la voie à suivre ». L’Afrique du Sud a déclaré qu’elle participerait également.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue des responsables saoudiens après son arrivée à Djeddah en mai © -STR / SPA/AFP/Dossier

L’Arabie saoudite a soutenu les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU dénonçant l’invasion russe ainsi que son annexion unilatérale de territoires dans l’est de l’Ukraine.

Pourtant, l’année dernière, Washington a critiqué les réductions de production de pétrole approuvées en octobre, affirmant qu’elles revenaient à « s’aligner sur la Russie » dans la guerre.

En mai dernier, le royaume a accueilli Zelensky lors d’un sommet arabe à Djeddah, où il a accusé certains dirigeants arabes de fermer les yeux sur les horreurs de l’invasion russe.

En somme, Riyad a adopté une « stratégie d’équilibrage classique » qui pourrait adoucir la réponse de la Russie au sommet de ce week-end, a déclaré Umar Karim, expert en politique saoudienne à l’Université de Birmingham.

« Ils travaillent avec les Russes sur plusieurs dossiers, donc je suppose que la Russie jugera une telle initiative si elle n’est pas totalement favorable, alors pas inacceptable non plus. »

(AFP)