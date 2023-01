L’Arabie saoudite peut “combler le fossé” entre les États-Unis et la Chine, selon le ministre des Finances

L’Arabie saoudite peut aider à servir de lien entre les États-Unis et la Chine à une époque de tensions géopolitiques accrues, a déclaré lundi le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Les commentaires sont venus au milieu des questions sur ce qui inquiète le plus le ministre en 2023. Il a appelé au calme et à la coopération, notant la capacité de son pays à maintenir un dialogue ouvert avec toutes les grandes puissances politiques au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine, de la concurrence entre Washington et Pékin, et un marché de l’énergie volatil. “Je pense vraiment que nous devons nous concentrer sur la collaboration, la coopération, éviter davantage de tensions géopolitiques et appeler à des solutions calmes et politiques aux tensions géopolitiques”, a déclaré al-Jadaan à Hadley Gamble de CNBC. “Nous avons clairement exprimé notre position sur ces questions, que ce soit à l’Assemblée générale des Nations Unies ou dans d’autres forums.”

Mohammed Al-Jadaan, ministre des finances de l’Arabie saoudite, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse Jason Alden | Bloomberg | Getty Images

Interrogé sur la capacité de l’Arabie saoudite à faciliter le dialogue entre des puissances adverses comme les États-Unis et la Chine, al-Jadaan a déclaré : « Je dirais absolument oui. Nous avons une relation très stratégique avec les États-Unis, et nous avons une relation étroite avec la Chine, et nous pense que nous pouvons combler le fossé.” Le royaume saoudien et les États-Unis entretiennent une relation qui remonte aux années 1930 et qui a été résumée en termes généraux comme une relation de pétrole en échange de sécurité. Les États-Unis ont des installations militaires en Arabie saoudite, vendant des armes de pointe et assurant une formation et des opérations conjointes avec l’armée saoudienne. La position critique de l’administration Biden envers le royaume a jeté de l’eau froide sur la relation presque centenaire ces derniers temps, l’Arabie saoudite refusant par la suite de pomper plus de pétrole pour le marché mondial afin de compenser la perte d’approvisionnement russe, malgré les appels de la Maison Blanche. . La perte de pétrole et de gaz russes au profit des marchés occidentaux provient des sanctions imposées par les États-Unis et l’UE suite à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou.