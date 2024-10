L’Arabie Saoudite perd sa candidature pour un siège au premier organe des droits de l’homme de l’ONU

LES NATIONS UNIES — L’Arabie saoudite a été battue mercredi pour un siège au sein du premier organe des droits de l’homme de l’ONU, après une campagne menée par des groupes de défense des droits appelant les membres de l’organisme mondial à rejeter sa candidature.

L’Assemblée générale, composée de 193 membres, a élu 18 nouveaux membres pour siéger au Conseil des droits de l’homme, composé de 47 pays, qui attribue des sièges aux groupes régionaux pour assurer une représentation géographique.

Le conseil basé à Genève examine périodiquement les dossiers des droits de l’homme dans tous les pays, nomme des enquêteurs indépendants pour examiner et rendre compte de questions telles que la torture et les situations dans des pays comme la Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar, et envoie missions d’enquête enquêter violations des droits, notamment en Ukraine.

Elle a été créée en 2006 pour remplacer une commission des droits de l’homme discréditée en raison du piètre bilan de certains membres en matière de droits de l’homme. Mais le nouveau conseil a rapidement été confronté à des critiques similaires, notamment selon lesquelles les pays cherchaient des sièges pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs alliés.

Cette année, le groupe Asie-Pacifique avait la seule liste en lice pour les élections, avec six candidats pour cinq sièges. La Thaïlande a reçu 177 voix, Chypre et le Qatar 167 voix, la Corée du Sud 161 voix, les Îles Marshall 124 voix et l’Arabie saoudite 117 voix.

Avant le vote, Louis Charbonneau, directeur de l’ONU à Human Rights Watch, a qualifié l’Arabie saoudite d’« inapte à siéger au Conseil des droits de l’homme ».

Il a souligné les documents du groupe de défense des droits de l’homme selon lesquels les gardes-frontières saoudiens ouvraient le feu et probablement tuant des centaines de migrants éthiopiens et les demandeurs d’asile qui ont tenté de traverser la frontière entre le Yémen et l’Arabie Saoudite en 2022 et 2023, et l’absence de responsabilité pour les événements de 2018. assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul.

« Les gouvernements qui commettent des crimes contre l’humanité ou des atrocités similaires et garantissent l’impunité des responsables ne devraient pas être récompensés par des sièges au sein du plus haut organe des droits de l’homme de l’ONU », a déclaré Charbonneau.

Une lettre envoyée l’année dernière par la mission saoudienne auprès de l’ONU à Genève indiquait qu’elle « réfute catégoriquement » les allégations selon lesquelles le royaume commettrait des meurtres « systématiques » à la frontière.

Human Rights Watch et d’autres groupes ont également critiqué d’autres candidats.

United Nations Watch en Suisse, la Human Rights Foundation aux États-Unis et le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme au Canada ont appelé l’Assemblée générale à s’opposer au Qatar, à la Bolivie, au Congo et à l’Éthiopie, les déclarant « non qualifiés » en raison de leur piètre bilan en matière de droits.

Mais tous les candidats des autres régions où il n’y avait pas de listes contestées ont été élus. Les 18 pays exerceront un mandat de trois ans à compter du 1er janvier 2025.

Le Bénin, le Congo, l’Ethiopie, la Gambie et le Kenya du groupe Afrique ont remporté des sièges. Il en a été de même pour les candidats du groupe Amérique latine et Caraïbes, la Bolivie, la Colombie et le Mexique, ainsi que pour les candidats du groupe Europe centrale et orientale, la République tchèque et la Macédoine du Nord.

Les trois candidats du groupe dit occidental et autres, connu sous le nom de WEOG, ont également remporté des élections faciles – l’Islande, l’Espagne et la Suisse – après que les États-Unis ont annoncé fin septembre qu’ils ne briguerait pas un deuxième mandat consécutif.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, avait alors déclaré aux journalistes que l’administration Biden discutait avec ses alliés « sur la meilleure façon d’aller de l’avant » et a déclaré que l’Islande, l’Espagne et la Suisse seraient en mesure de représenter les intérêts et les valeurs américaines.