L’Arabie saoudite ouvre son espace aérien aux vols israéliens

Dans une déclaration partagée quelques heures avant son vol direct d’Israël vers l’Arabie saoudite, Biden a salué la décision du royaume, affirmant qu’elle pourrait “contribuer à donner un élan à la poursuite de l’intégration d’Israël dans la région”.

L’administration Biden a cherché pendant des mois à officialiser les accords de sécurité et économiques entre l’Arabie saoudite et Israël, dans le but de préparer le terrain pour un accord de normalisation entre les deux pays.

On pense que Riyad entretient des relations secrètes avec Israël, mais n’a pas encore officiellement divulgué ces relations diplomatiques. En 2020, le Premier ministre israélien de l’époque, Benjamin Netanyahu, se serait rendu en Arabie saoudite pour une réunion secrète avec le chef de facto du royaume, le prince héritier Mohammed bin Salman – une affirmation qui a été démentie par le plus haut diplomate de Riyad.

Une éventuelle normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite a été saluée comme le “joyau de la couronne” des accords entre l’État juif et le monde arabe. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 dans le cadre d’une vague d’accords à la fin du mandat de l’ancien président Donald Trump.