L’Arabie saoudite ouvre son espace aérien aux compagnies aériennes israéliennes

Riyad a accepté d’autoriser les survols de tous les transporteurs aériens dans une décision saluée par la Maison Blanche comme favorisant la stabilité au Moyen-Orient

Le président Joe Biden s’attribue le mérite de la décision de l’Arabie saoudite d’ouvrir son espace aérien aux survols de tous les transporteurs aériens, ce qui, selon lui, favorisera une plus grande stabilité au Moyen-Orient en intégrant davantage Israël à ses voisins.

“Aujourd’hui, je serai le premier président des États-Unis à voler d’Israël à Djeddah, en Arabie saoudite”, Biden a déclaré vendredi alors qu’il entamait la deuxième étape de son voyage au Moyen-Orient. “Alors que nous marquons ce moment important, la décision de l’Arabie saoudite peut contribuer à donner un élan à la poursuite de l’intégration d’Israël dans la région, y compris avec l’Arabie saoudite.”

Biden a déclaré que le déménagement historique de Riyad marque un “une étape importante vers la construction d’une région du Moyen-Orient plus intégrée et plus stable.” Il ajouta, “Alors que cette ouverture a longtemps été discutée, maintenant, grâce à des mois de diplomatie constante entre mon administration et l’Arabie saoudite, c’est enfin une réalité.”

L’Autorité générale saoudienne de l’aviation civile (GACA) a révélé la nouvelle politique jeudi soir, affirmant qu’elle reflétait la politique du royaume. “finesse” remplir ses obligations en vertu d’un pacte international de 1944 appelant à la non-discrimination dans l’aviation civile. Cette décision renforcera également les efforts de l’Arabie saoudite pour consolider sa position de plaque tournante aérienne mondiale reliant trois continents.

Le fait de devoir contourner l’espace aérien d’un pays s’étendant sur 830 000 miles carrés a gonflé les temps de vol et la consommation de carburant des vols israéliens vers des destinations asiatiques telles que la Chine et l’Inde. La nouvelle politique devrait réduire les heures de voyage pour certains itinéraires et permettra aux musulmans israéliens de prendre des vols charters directs pour le pèlerinage du Hajj à La Mecque.

“Ce sera une nouvelle ère qui rapprochera l’Asie d’Israël”, Le PDG d’Israir, Uri Sirkis, a déclaré à la station de radio 103 FM de Tel Aviv.