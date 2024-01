L’Arabie Saoudite ouvre le tout premier magasin d’alcool, accessible à un groupe sélectionné

Selon une liste de règles du magasin consultée par CNBC, le lieu n’est accessible qu’aux diplomates non musulmans et l’autorisation doit être validée via une application appelée Diplo.

Aucun invité ni personne de moins de 21 ans n’est autorisé à accompagner les visiteurs autorisés dans le magasin, la photographie est strictement interdite et les téléphones portables doivent être conservés dans des « pochettes mobiles » sécurisées afin de ne pas être utilisés dans le magasin. Les achats sont également soumis à un système de quota mensuel par personne inscrite.