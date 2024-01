L’Arabie Saoudite ouvre le tout premier magasin d’alcool, accessible à un groupe sélectionné

L’Arabie saoudite a ouvert son premier magasin d’alcool dans le quartier diplomatique de sa capitale Riyad, ont déclaré deux sources à CNBC.

La nouvelle, qui n’a pas été officiellement confirmée par le gouvernement saoudien, marque une avancée majeure pour la théocratie musulmane très conservatrice, où l’alcool est interdit depuis 1952.

Selon une liste de règles du magasin consultée par CNBC, le lieu n’est accessible qu’aux diplomates non musulmans et l’autorisation doit être validée via une application appelée Diplo.

Aucun invité ni personne de moins de 21 ans n’est autorisé à accompagner les visiteurs autorisés dans le magasin, la photographie est strictement interdite et les téléphones portables doivent être conservés dans des « pochettes mobiles » sécurisées afin de ne pas être utilisés dans le magasin. Les achats sont également soumis à un système de quota mensuel par personne inscrite.